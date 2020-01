KIJA JE PRIČALA DA JE ON JEDINA POZNATA LIČNOST S KOJOM JE BILA! Sloba ga poznaje i uvek mu je bio trn u OKU!?

Kija Kockar doživela je ogromnu životnu dramu pošto ju je njen, tada još uvek zakoniti suprug Sloba Radanović, javno prevario u rijalitiju sa Lunom Đogani. Međutim, kada se i sama pridružila zadrugarskoj ekipi, razne tajne iz njenog privatnog života počele su da isplivavaju - između ostalog i to da je bila u vezi sa Darkom Lazićem, što je on jednom prilikom i potvrdio.

"Da, bili smo zajedno. Ja Kiju znam jako, jako dugo. Baš se dugo poznajemo, još s početka moje karijere. To se desilo prvi put na nekoj mojoj turneji, više se i ne sećam kako. Imali smo kratku priču, brzo se sve nekako završilo. Bilo je lepo", preneo je svojevremeno Puls njegovu izjavu za bosanskim medije.

Pored Darka, Kijina velika ljubav bio je i reper Struka.

"On i ja smo bili... On je bio moja velika ljubav. Ja sam mislila da ti je to Slobodan rekao, au, majko moja. Evo, ekskluzivno da ti kažem, on je jedina poznata ličnost sa kojom sam bila, sve ostalo nije tačno. Da li me zezaš da to znaš? Jedino kada sam ušla, pomislila sam na njega. Sigurno mi se smeje sada. Mi smo se voleli, bili smo u velikoj ljubavi, živeli smo zajedno. To je bila velika ljubav, ali nam nije uspelo", prisetila se Kija, pa otkrila i da se Sloba i Struka poznaju.

Kako se navodilo, on mu je uvek bio trn u oku.

Inače, Kockareva se 2010. godine pojavila i u Strukinom spotu za ''Kao san''.

