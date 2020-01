ANA SEVIĆ DOVUKLA ĆERKI JELKU OD 100 KG U SKOJEVSKO NASELJE! A ona ni da trepne: Kad čujete zašto prasnućete u SMEH!

Iako je imala veliku želju da zajedno sa poznatom mamom dekoriše jelku, mala Lorena brzo je odustala uz izgovor da će "ona to mnogo bolje sama". Ana Sević sa osmehom je ispričala ovu prazničnu anegdotu iz porodičnog doma u Skojevskom naselju, iza koje stoji uredno okićena jelka od oko 100 kilograma koju je na kraju morala sama da ukrašava.

Jelku od sto kilograma jedva su uneli u dnevnu sobu, a onda je usledilo izenenađenje kada je Lorena odbila da pomogne mami da je okite. Pevačica u ovoj godini želi i da se aktivira na polju muzike.

"Dosta vremena mi je trebalo da okitim jelku. Svi smo vukli ovu jelku, ima jedno sto kila i ukrasi su bili jako teški. Vredelo je svake muke jer je krajnji proizvod ovakav", rekla je Sevićeva na početku razgovora, a onda priznala da ćerka Lorena nije mnogo pomogla u kićenju jelke.

"Koliko je jaku želju imala da je ukrašava, brzo je i odustala. Nije joj uopšte bilo zanimljivo, nekoliko ukrasa je stavila i onda je bilo - mama, ti ćeš to bolje, imam ja neka posla", ispričala je pevačica kroz smeh, dok je njena devojčica puštala novogodišnje pesme.

Ćerka Lorena, inače, ima posebne želje za Novu godinu, kao i mnoga deca.

"Ona uvek ima specijalne želje. Ja se trudim da držim balans u svemu tome i da shvati da ne može baš sve što vidi da dobije. Mislim da neke stvari dok je mala treba da nauči, ali ispunjavam želje, šta ću, ja sam Deda Mraz svake godine", iskrena je pevačica, koja je sumirala godinu za nama.

"Godina 2019. bila je manje turbulentna godina nego sve prethodne. Bila je godina ispunjena ljubavlju", rekla je Ana pa otkrila koje su joj želje u ovoj: "Moje želje su da svi ljudi koje volim budu zdravi, ništa nije bitnije od toga. Naravno, želim mnogo ljubavi, jer sam neko ko obožava da bude zaljubljen i da voli. Neka tako bude i u 2020. godini. Želela bih da putujemo što više, da što više lepih uspomena napravimo i da realizujem planove vezane za moju muzičku karijeru."

foto: Nemanja Nikolić

Inače, ona se sa Danielom Nedeljkovićem zabavlja skoro dve godine, a mali prekid veze dogodio im se pred kraj prošle. Ana kaže da je sada sve u redu u njihovoj vezi.

"Definitivno sam rekla da neću više da komentarišem stvari vezane za moj ljubavni život. Danas čovek ne može da ima ni najmanju razmiricu, a da to ne poprimi skandalozne razmere ili da se ne preuveličavaju stvari. Taj raskid neću da komentarišem, a sada je sve u redu", priznaje ona.

Mediji spekulišu da su brak i deca na pomolu kada je reč o vezi Ane i Daniela, a ona kaže:

"Svaki čovek koji je u vezi u ovim godinama naravno da razgovara o braku i mislim da je to normalan sled događaja kada se ljudi vole i poštuju i kada vide neku zajedničku budućnost. Sve će biti onako kako je zapisano."

Anin bivši suprug, pevač Darko Lazić ju je u medijima optužio da ga sprečava da viđa ćerku Lorenu koliko i kada želi, a ona tvrdi da to nije istina.

"Viđaju se kad god on poželi, a koliko često to čine, neću da komentarišem. Ja to iz njegovih usta nikada nisam čula. Darko zna gde dete živi i može da dođe da je vidi kada god poželi. To je nešto što zavisi isključivo od njega."

Pevačica tvrdi da sa bivšim suprugom nakon razvoda ima i više nego dobar odnos.

"Nas dvoje funkcionišemo dobro, čak i suviše dobro. Lorena je na prvom mestu."

foto: Damir Dervišagić

