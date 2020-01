RADA MANOJLOVIĆ SE IZBLAMIRALA KAO NIKAD! Ne zna svoju pesmu: Ja ovo nikad nisam ČULA!

Rada Manojlović se žestoko obrukala kada je najavljena uz stihove svoje pesme koju nije prepoznala.

Pevačica se čudom načudila kada je čula pesmu i tvrdila kako je nikad nije ni čula.

"Gde nađe tu pesmu? Majke ti, Sanja? Ja je nisam čula nikad. Koja je to pesma? To si nešto smućkala, to nije moja pesma", rekla je Rada Manojlović u emisiji Magazin IN nakon što je od voditeljke čula stih "Nek' se čuje, nek' se vidi ko smo mi" koji joj je bio potpuno nepoznat iako ga je sama otpevala.

