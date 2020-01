MIROSLAVE, SRAMOTIŠ MUŠKI ROD! Mirjana Antonović nije štedela Ilića kad je videla šta joj je STIGLO OD NJEGA!

Miroslav Ilić nedavno je odbio da priloži DNK uzorak u okviru sudskog postupka koji protiv njega vodi bivša partnerka Mirjana Antonović, kako bi dokazala da je pevač otac njenog sina Devina. Mirjana se sada ponovo oglasila ovim povodom i osula paljbu po Miroslavu.

Kao što je već poznato, Miroslav Ilić je na poslednjem održanom ročištu tražio da se utvrdi da li je Mirjana Antonović zaista Devinova majka, čime je ona bila šokirana, a sada otkriva da je stigao i zvanični podnesak u kome pevač ima ovaj zahtev.

"Dragi moji prijatelji, podnesak od Miroslava Ilića je stigao. Gospodin tvrdi da neće da priloži DNK zbog toga što želi da se utvrdi da li sam ja zaista Devinova majka. Da li je istina da je Daniel Antonović bio operisan? Želi da utvrdi da Daniel zna za ovo suđenje (bez obzira na to što je Daniel već priložio svoj DNK). Nije mi jasno da srpsko sudstvo dozvoljava ovakvo odugovlačenje i manipulacije. Mora da se i sudije nerviraju. Miroslav je imao nalog od osam dana da se izjasni da li će priložiti DNK ili ne. On se na taj nalog nije odazvao. Sad izmišlja krive Drine u nameri da ponovo što više odugovlači proces, ismejava srpsko sudstvo i pravi budalu od srpskog naroda. To je zaista sramota! Miroslave, sve te podatke ćeš dobiti i možda i uspeš da izmanipulišeš srpsko sudstvo, ali međunarodno nećeš sigurno. Miroslave, ti sramotiš muški rod, a još više svoju naciju", izjavila je Mirjana pomenuvši svog muža Daniela Antonovića.

