ANA KORAĆ GLEDA KAKO SE DAVIDOVA PORODICA RASPADA I NE VERUJE: Kako oni prave ŽRTVE od sebe, sramota (VIDEO)

Ana Korać je pažljivo slušala kako Dejan Dragojević komentariše odnos sa svojim rođenim bratom Davidom Dragojevićem sa kojim ponovo ne govori.

Dejan svog brata nije štedeo i Banetu Čolaku i Bori Santani ispričao šta ga tišti kod njegove porodice.

"Ljudi se trude da nešto pokvare kod nas, vidi se ko je glavni krivac. Pre svega, niti sam se odao porocima, niti se drogiram. Dalila i ja smo napravili kuću, kupili smo kola, uživamo u životu. Mene niko nije odvoji od nje, to što nju nisu prihvatili moji, to je druga stvar. Isto kao za Ivanu i Baneta, jako je ružan osećaj. Mene su moji ostavili, pokušali su da upravljaju sa mnom, ja to nisam dozvolio. Neću da pravim probleme da se drugi ljudi ne bi sladili time", rekao je Dejan.

Kada su ga upitali hoće li se pomiriti sa bratom Davidom, Dejan je bio još oštriji.

"Nema potrebe, mi smo izgladili sve. Ja sam godinama trpeo torturu da bi on zbog neke dve rečenice našao razlog za svađu, a preko dvesta dobrih stvari su zaboravili. Ja sam njemu sve rekao šta mi je na duši kad su izašli odavde, a sad kad je ušao pružio mi je samo ruku. Ako su mu potrebne pare, onda ću mu pomoći da uđe ovde. Ja mislim da nije sve u parama. Preko moje grbače hoće da zaradi. Sa Anom neću imati nikakav odnos, neću joj ni Božić čestitati", rekao je Dejan.

Ana nije mogla da prećuti sve što je čula i izrazila je svoje mišljenje o situaciji.

"Sram te bilo, ne mogu da verujem. Kako oni prave žrtve od sebe.", poručila je Dejanu.

