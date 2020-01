USKORO SE NAVRŠAVA 20 GODINA OD ARKANOVE SMRTI! Anastasijina potresna ispovest: Ona svaki dan mašta o tome da je on TU!

Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. u Beogradu. Ove godine, navršava se punih 20 od njegove smrti, a Anastasija je priznala da joj otac svakodnevno nedostaje.

U kojim trenucima si poželela da je tu i da može da te zagrli?

"Svakoga dana u svakom trenutku. Mislim da ne mogu da odaberem jedan momenat koji bih mogla da izdvojim", otvorila je dušu ona.

Na samom početku nove godine, mlada pevačica otkrila je i planove za istu, te sumirala godinu koj usmo ispratili.

Šta je ono što Anastasija priželjkuje u 2020. godini?

"Priželjkujem da moji bližnji budu zdravi pre svega, srećni, ispunjeni, veseli... Takođe, da budem okružena ljudima koje volim i da budem voljena. Naravno, da ostvarim veliki uspeh sa albumom!"

Kako se u porodici Ražnatović slavi Božić?

"Mnogo osmeha, veselja, lepe i pozitivne energije. Oseća se velika ljubav u vazduhu i to nam je jedan od omiljenih praznika."

Koliko se Anastasija promenila od kada je objavila dva singla? Kako danas vidiš sebe?

"Mislim da se nije specijalno promenilo, jedno što mogu da kažem da se promenilo jeste to što sam dobila na samopouzdanju, s obzirom na to da su pesme fenomenalno prošle. Dobila sam, nekako, malo drugačiju publiku i jedino sam se promenila u tom profesionalnom smislu. Privatno, kao osoba, ostala sam potpuno ista. Vidim sebe kao normlanu devojku koja se ne razlikuje od normalnog sveta. U smislu devojaka koje su anonimne. Isto plačem, isto se radujem i veselim. Volim sve one stvari koje sam volela pre nego što sam izdavala pesme."

Mnogi iščekuju tvoj album prvenac. Ideš li istim pravcem ili ćeš nešto menjati?

"Definitivno ću zadržati svoj pravac, ali moram da vam priznam da svaka pesma imam neku svoju čar i svaka je drugačija. To će te sami čuti i presuditi, ali svakako da smatram da je smer u kom ide ostao isti. Verujem da će biti dosta iznenađenja."

foto: Damir Dervišagić

Koju Cecinu pesmu bi prepevala na svoj način? Možda neka sa početka njene karijere?

"Možda neka sa početka njene karijere. Ima mnogo pesama koje su prelepe i koje veoma volim. Hajde da kažemo da bi to bila pesma 'Oprosti mi suze'."

Koliko ti ljubav i podrška voljene osobe znači u trenucima kada spremaš album?

"Veoma mi znači da me osobe koje volim i do kojih mi je stalo da mi pružaju podršku kada je posao upitanju, kao i svakoj drugoj sferi života. Veoma mi je važno."

Da li se jača polovina meša u odabir pesama? Pomaže li oko odabira istih?

"Ne, sama odlučujem zajedno sa svojim saradnicima koji se u to razumju najbolje, kao i sa majkom koja to takođe zna najbolje. Zajedno sklapamo, konsultujemo se oko detalja, menjamo određene stvari, sve dok ne dobijemo ono što želimo. Ali, naravno da volim da čujem mišljenje od partnera i prijatelja pošto nisu iz toga sveta, te mi znači kada neko sa strane čuje pesmu i kaže šta misli."

Veljko će za nekoliko meseci postati otac. Da li se on promenio? Kako njega vidiš, kao roditelja?

"Mislim da je dosta sazreo i da je svestan da zajedno sa bebom dolazi velika odgovornost. Život će mu se okrenuti naglavačke, kao i Bogdani. Svesni su oboje toga, ali Veljko je odavno od kada je ušao u vezu sa Bogdanom potpuno promenio način života. Posvećen je porodici i svom sportu. Ništa mu ne fali i veoma će se dobro snaći u ulozi oca."

Nisi krila da si ti ta koja je upoznala Veljka i Bogdanu. Da li ti je osim snaje postala i prijateljica kojoj možeš da se poveravaš?

"Bogdanu veoma volim, kao što sam izjavila više puta. Smatram da je divna osoba i super devojka, bliske smo. Super se slažemo, te je svakako pored snajke gledam kao super drugaricu. Pre svega kao člana porodice."

Nekako se očekuje da, nakon Veljka, i ti staneš na ludi kamen.

"Da, to me većina ljudi pita kada me sretnu posle ove svadbe - da li sam sledeća. Svakako da planiram jednog dana da stanem na ludi kamen, ali smatram da još nije vreme za to. Nigde mi se ne žuri, smatram za sebe da sam i dalje mlada. Kada bude bilo suđeno, desiće se."

Misliš li da postoji prava ljubav?

"Mislim da postoji prava ljubav, gotovo sam sigurna."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Telegraf, M.P/Foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

Kurir