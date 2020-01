POSLE EMISIJE DOŽIVELA SRČANI UDAR, OD TADA SE SVE PROMENILO: Ivana Peters priznala kako sad živi, promenila JEDNU STVAR

Ivana Peters se 15. marta 2015. godine suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Pevačica je priznala da se sve promenilo u njenom životu otkako je imala srčani udar, a njena hrabrost mnoge je oduševila.

"Nisam toliko hrabra koliko se čini, samo sam prošla nešto što je ostalo iza mene i zbog toga se osećam jačom. Ali nisam toliko hrabra da idem u liniji s preprekama. Ja sam kao i svi ostali, volim da izbegnem probleme, volim da se ne suočim sa njima, da idem linijom manjeg otpora. Retko ko ima takvu snagu da se posle više takvih životnih situacija suoči čelom u čelo. Ne idem na redovne kontrole. Ono što redovno radim to je da proveravam krvnu sliku, redovno uzimam terapiju i to je ono što me drži na putu koji mi je zacrtan od tada", objasnila je jednom prilikom Ivana.

foto: Sonja Spasić

Hitna pomoć je jako brzo došla i reagovala kada joj se to desilo posle jedne emisije, pa danas, na svu sreću, nema nikakve ožiljke na srcu.

"Ne želim da zvučim kao neko ko beži od obaveza, pre svega prema sebi. Ali ne želim da gledam toliko više lekare u životu. Trudim se da uradim sve ono što su mi lekari rekli što se tiče životnog stila i terapije. Nisam imala preterano šta da menjam u načinu života. Kada mi se to desilo, ja sam bila nepušač, nisam ni pila. Ni za večeru bukvalno nisam pila čašu vina. Ne pamtim. Osnovno što sam uradila jeste da sam usporila, i to je bila moja promena. Vratila sam se korak unazad i sebi rekla: 'E, sada polako. Nećeš moći više stvari da radiš odjednom', kazala je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić

