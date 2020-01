MAJKA PLAČE SVAKI DAN! VELIKA ISPOVEST DAVIDA DRAGOJEVIĆA: Raskrinkao sve LAŽI brata Dejana i snaje Dalile!

Dejan Dragojević pričao je kako mu majka Biljana nije pomogla prilikom izgradnje kuće sa njegovu suprugu i njega, te osuo paljbu po svojoj porodici.

David Dragojević je otkrio da je pod stresom zbog svega što se dešava u rijalitiju i da ne može da spava. On kaže kako je Dejan drugačiji kada je sa Dalilom, kao i da njihova majka sve vreme plače.

"Teško mi je da gledam mamu, ona svakog dana plače, teško joj je što se iznose te stvari, te gluposti", istakao je David.

foto: Printscreen Pink

David je ispričao i šta se dešavalo u vreme kada su Dejan i Dalila odlučili da grade kuću i da li zaista nisu imali podršku njegove porodice.

"Mama i Mungos su tada išli kod njih u stan, gledali su plan kuće, čak kad su počeli radovi, oni su došli u Veternik da kupe auto, Mungos im je pomogao da se to što pre registruje, da mogu za Bosnu da idu da vide kako napreduju radovi na kući. Naša porodica je bila odlična. Ali uvek su bile te neke spletke, čarke, gluposti, on je pričao kao kako sam ja uvek jurio za novinama, ja se tužim čak, jedino sa Pinkom sarađujem, i te dukseve je rekao da sam poslao zarad marketinga, to me je baš pogodilo", rekao je David i nastavio:

foto: Sonja Spasić

"Naravno da se nismo pomirili radi marketinga, on je moj brat, volim ga najviše na svetu, ali ne razumem zašto mora te neke stvari da iznosi. Zašto i dalje ide sa tom pričom. Svako od nas ima nešto svoje, on govori za taj plac, možda mama nije bila u mogućnosti, kao što je mogla Zorica Marković, što je on uporedio, a Zorica žena koliko godina na estradi. Ja sam uvek pravio pare, trošio, nije mene mama terala, ja sam hteo sam, on je treće dete i ništa mu stvarno nije falilo, on je radio u kafiću kod kuma i u porodičnom biznisu, a ne znam što se sada te priče potežu. Ne kapiram što si otišao na televiziju i pričaš kako si morao da srušiš zid, pa je l' niko nije morao da sruši zid, ako radiš, radiš za sebe."

David ističe da je njegovom bratu teško, kao i da je drugačiji kada je Dalila drčna prema njemu i povlači se.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

