TO JE MNOGO OZBILJNA PRIČA: Gastozu inspektori upali u stan zbog sumnje da ima DROGU, a evo šta on kaže!

Nenad Marinković Gastoz, priznao je da su mu inspektori zalupali na vrata zbog nedozvoljenih supstanci.

"Najviše mrzim kad me vezuju za drogu, kao da sam neki Pablo Eskobar. Mislim, Pablo Eskobar je car. Smara me to što imam reputaciju da sam lik koji pliva u tome. To, ipak, nije trač nego mnogo ozbiljnija priča. Čuo sam da sam na gajbi imao 50 grama "belinde" (prim.aut. sleng za kokain), što nikad nisam video u tolikoj količini na jednom mestu", rekao je Gastoz, pa dodao:

foto: Printscreen/Youtube

"To me je baš uplašilo pošto je trebalo da me "dignu". Onda sam popričao sa tim inspektorom, i on je skontao da ja nisam taj lik."

"Najviše mrzim kad pričaju da dilujem. Jedan je život i sve to stoji, ali ja nisam u tolikom "gasu" koliko mnogi misle da jesam. Vi koji gledate - nemojte nikad da ste u tom gasu", izjavio je Gastoz za "IDJTV".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Glamur

