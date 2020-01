OTAC JOJ SE SKORO ŠLOGIRAO?! Rada spasla Harisu živu glavu: 45.000 € uzeo od zelenaša za kocku, pa sve izgubio?!

Rada Manojlović je, iako nije ni u kakvoj obavezi da finansira svog dečka, Harisu Berkoviću navodno spasla život tako što mu je dala ogromnu sumu novca da vrati dugove zelenašima.

Pevač se navodno odao kocki i upao u velike probleme, pa je zbog svakodnevnih pretnji koje je dobijao sve priznao Radi.

"Haris je prokockao 45.000 evra, pozajmljivao se gde je stigao. Uzimao je novac od zelenaša i sve pare od nastupa davao na kocku. Rada je primetila da je on u problemu, ali nije znala da je to došlo do te mere. U jednom momentu shvatila je da se on poptuno promenio, nije više normalno komunicirao sa njom, a ni sa drugima. Zatvorio se u kuću nigde nije izlazio. U početku je mislila da je vara, potom je slučajno na njegovom telefonu pročitala preteću poruku da će ga zapaliti ako ne vrati novac", kaže dobro obavešten izvor Sveta, prenose beogradski mediji.

"Tada je Haris otvoreno pričao sa Radom i objasnio joj da je u velikom problemu. Ona se prvo posvađala sa njim i raskinula, rekla mu je da je nepromišljeni klinac, ali emocije su prevladale, pa je ipak odlučila da mu pomogne. Ona već godinama odvaja novac, ne voli da troši na skupe krpice i putovanja, već želi da obezbedi sebe i svoju porodicu. Kada je čula da treba da iskešira 45.000 evra, nije joj bilo dobro. Postavila mu je ultimatum, ako ga ikad više uhvati da se kocka, pa makar to bila i kladionica, stavlja tačku na njihovu vezu. Haris je obećao da će joj s vremenom sve vratiti, ali ona to ne očekuje, samo joj je bitno da se takve stvari ne ponove. Pokušala je sve da sakrije od oca Radeta, ali nije uspela. Čovek kada je saznao, umalo se nije šlogirao, počeo je da plače i da se hvata za glavu. To je jedan od razloga što ne voli Harisa, on razume da je ljubav slepa, ali žao mu je što se njegova ćerka muči, dugove. Peva po belom svetu ne bi li zaradila, a onda novac za koji je stan mogla da kupi da dečku da vrati", rekao je izvor.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs/Svet

Kurir