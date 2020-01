BOBAN RAJOVIĆ PRIZNAO DA UDAJE ĆERKU! Sad otkrio kako mu se DOPADA ZET! Ćerka mu nije dozvolila VAŽNU stvar

Pevač Boban Rajović otkrio je da će na leto udati ćerku.

"Ja ne bih bio ja kad ne bih porodicu pomenuo. Udaje mi se ćerka na leto, promenio sam destinaciju, biće u Crnoj Gori. Ona je bila u fazonu: "Tata, nemoj ono tvoje, 500 zvanica, ljudi iz Evrope, sa svih krajeva sveta" a onda me je pre neki dan zvala i kaže da su stigli do brojke od 330 gostiju. Biće jedna velika, lepa svadba, jedno veliko veselje u mom životu i jedva čekam", rekao je pevač i otkrio šta misli o zetu.

"Baš sam zadovoljan. Nije to bila neka priča kako sam ja razmišljao, da ću ja naći zeta. Imaju lepu, zdravu ljubavnu priču, ona me je o tome obavestila kada su krenuli, to je bilo pre četiri godine, jednostavno smo popričali o tome. Pozdrav za zeta koji je izuzetno dobar", rekao je Boban.

foto: Printscreen/Premijera

