OD 12. PARALELNO ŽIVIM DVA ŽIVOTA! Čini mi se kao da se drugoj osobi desilo ovo što je meni: Potresne reči NEDE ARNERIĆ

Neda Arnerić preminula je juče, 10. januara, u svom stanu na Vračaru. Glumicu je za trpezarijskim stolom na stolici pronašao brat, koji joj je došao u posetu pa naišao na zaključana vrata.

Jednom prilikom, govoreći o svom životu, Neda je ispričala kako od 12. godine živi ne jedan, nego dva. Pošto je glumom počela da se bavi dve godine ranije, normalno detinjstvo kao da nije ni imala. To "preskakanje" razdoblja često je navodila kao razlog za njenu nesigurnost, nervozu i depresiju. Ove njene reči sada imaju potpuno drugačije značenje.

"Mislite pozitivno i dešavaće vam se pozitivne stvari. Sada shvatam, pre nego što ću napuniti šezdesetu godinu, mirnija sam. Sada treba da se opustim i uživam u životu koji mi je neko u kosmosu podario i da ga što više sa osmehom primam i da ne treba da od malih stvari pravim velike probleme. Od 12 godine sam krenula da živim paralelno dva života. Ne znam da li je to pogodnost ili hendikep. Nekad mi se čini kao da sve ovo što mi se desilo, da se dogodilo nekoj drugoj osobi. Moj život bih mogla da podelim na sigurno pet života. Kada se setim perioda detinjstva, mogu da kežem da je ono bilo neobično, nesvakidašnje. Sa 24 godina sam bila strašno nezrela. Jer ja nisam išla u školu kao sva normalna deca, preskakala sam razrede a sa svojim vršnjacima se nisam ni družila", pričala je ona svojevremeno u emisiji "Studio Bulevar".

Momente koje je pripisivala detinjstvu vezivala je za Rovinj. Tamo joj se dogodio prvi poljubac, ali tamo je "ležao" razlog njene nesigurnosti, kasnije i depresije.

"Rovinj, da on je nekako bio meni posebno važan. Tamo sam imala priliku da srećem i da se družim sa mnogo pametnim i umnim ljudima. Moja želja je bila da mogu da im pariram, ali naravno, to je bilo nemoguće. Zbog toga sam jako patila. Nisam htela da misle da sam glupa, neobrazovana, plitkoumna, a sve to je bila istina. Tada su se javile moje nesigurnosti, padala sam u depresiju jer im nisam dorasla."

Glumica nije volela da se eksponira, ali status "seks bombe" je za nju bio teret. Nije volela što je morala da se bori sa tim, tako da je dve decenije pokušavala da ubedi publiku da ona nije nikakva lepotica i samo to. Želela je da je znaju kao pametnu.

"To mi je bilo jako teško. Mučki sam se borila da izbrišem tu etiketu. Nisam želela da budem takva žena. Međutim, to mi danas prija. Znate, ja nemam problem sa starenjem i krajem života. Čak moje misli o kraju života su veoma pozitivne."

Neda je u intervju podelila sa gledaocima neobičnu anegdotu kada se ormar sa isečcima iz novina koje je njena mama skupljala 40 godina - izgubio.

"Moja mama je skupljala sve isečke iz novina, naslovne strane, intervjue i sve je slagala u jedan ormar. U tom ormaru je bila moja prošlost. Kada sam se selila, taj ormar je nestao. I sa njom je nestala sva moja prošlost. Ja sam sada žena bez prošlosti, ali tako je bolje. Imam sećanja u srcu i duši i pročistila sam ih od loših trenutaka. Ko zna šta bih sve našla u tom ormaru. Sigurno nešto što bi me nateralo na suze, patnju. I taj ormar je razlog više da traba da se okrenem sadašnjosti. Čovek ne treba da se osvrće na prošlost, jer tu ne može ništa da se promeni, a ne može da utiče puno ni na budućnost jer čovek ne može da promeni svoju sudbinu."

