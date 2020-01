SVET JE PREPUN FIĆFIRIĆA, NE ZNAJU DA UZBUDE ŽENU: Snežana Dakić poslala SUROVU poruku muškarcima koji traže GOLE FOTKE!

Snežana Dakić poslala je poruku posvećenu muškarcima na Instagramu i iznenadila sve.

Voditeljka je istakla kako muškarci ne umeju da poštuju žene i od njih traže gole fotografije.

foto: Sonja Spasić

"Pusti fotku. Muškarci će uvek pokušavati da vam se približe iz svojih fizičkih potreba. Najčešće je to i jedini motiv, iako bismo mi žene htele zavođenje, da se on potrudi, da se zaljubimo, da ostvarimo emotivnu vezu - tajnu ili javnu. Oni će, ipak želeti što pre i sa što manje truda da sa vama ostvare intimne fantazije. Vrlo direktno, bez stida i poštovanja, već odmah preko poruke na Instagramu, odmah će tražiti vašu obnaženu fotografiju. Neće se potruditi ni da se nađete na piću i upoznate. Često im fizički kontakt uopšte nije cilj. Nego da im vi malo pomognete oko inspiracije. Ali, kakve to veze ima sa vama? I sa vašim potrebama? To su njihove potrebe. Šta se to vas tiče", napisala je voditeljka, a potom dodala:

"Ako nije kadar da bude "igrač", nego bi da se krije ispod ćebeta u svojoj sobi, onda neka se sam snađe za svoju maštu. Zašto biste vi učestvovali, ako i ne znate da li vam se on uopšte sviđa? Čak i ako se poznajete, smatrajte nepristojnim da vam odmah traži obnažene fotke. Oni bi da preskoče udvaranje i osvajanje, neće da rizikuju da ispadnu nezanimljivi, a i zato što su fokusirani na svoje lične potrebe. Zašto biste mu vi pružali USLUGU objekta? Osim ako stvarno ne pružate usluge? Ili ako i vi ne želite samo to?"

foto: Printscreen/Instagram

"Svet je prepun fićfirića koji ne znaju ni šta znači stvarno osvojiti naklonost žene, niti šta znači ispostovati ženu, niti šta ženu stvarno uzbuđuje. A to svakako nije slika njegovog polnog organa u krupnom planu. Takav će vas uvrediti ili povrediti, a da toga nije ni svestan. Zato što je “pavijan”. Devojke, postavite granice i zahteve. Najveći broj muškaraca nema pojma šta treba da radi. Mora da mu se kaže. I zato, sagledajte odmah šta on od vas hoće i da li je to ono što i vi hoćete. Ako bi on brzinsku intimnu prepisku radi samozadovoljavanja, vi vidite da li hoćete da učestvujete u tome. I u kom trenutku ćete se uključiti. I šta je vaš cilj. Možda verujete da ćete ga kad tad “maznuti” ako ste mu stalno u mislima. Ali, opet procenite da li je to realno i da li vam taj muškarac uopšte treba. I u kojoj ulozi u vašem životu. Najveći broj njih bi samo da prekrati vreme razmenjujući poruke. Koja ozbiljnija devojka treba da gubi vreme na taj način?", opisala je voditeljka.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

