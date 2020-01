NEKADA TRPI PORODICA! ANA KOKIĆ OTVORILA DUŠU O RAĐENU: Evo zašto sa bivšim mužem ne slavi važne PORODIČNE datume!

Ana Kokić priznala je da trenutno emotivno nije ispunjena, pa je otkrila i razlog.

"Ništa se ne dešava i zaista nema ni kada da mi se desi. Sve vreme sam na putu, na poslu, sa decom, od jutra do mraka. Ne znam šta bih rekla", rekla je Ana.

Kada su Anu pitali da li se sa bivšim mužem Nikolom Rađenom dogovara oko planova vezanih za decu, ona je imala da kaže samo jedno.

foto: Zorana Jevtić

"One same odluče, a mi moramo da se složimo sa tim i organizujemo. One su već velike, to je rani pubertet kada nema pomoći mešati se u njihove želje. Naravno da je to poželjno, ali u situaciji u kakvoj smo i on i ja, naši poslovi to retko kad dozvoljavaju. Nekada trpi porodica, a nekada posao", priznala je Kokićeva, koja se potrudila da liniju dovede do savršenstva.

"Bila sam se mnogo ugojila i učaurila. Nisam imala volju da se pokrenem. Sada su tu vežbe, koreografije, imam ishranu i još malo do željenog cilja", zaključila je ona.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir