JOVANI NISAM OPROSTILA, NITI ĆU! Sanja potpuno raskrstila sa Matorom, a evo da li je bila sa Edovim drugom!

Sanja Stanković priznala je da devojci Jovani Tomić Matoroj neće oprostiti grešku koju je napravila sa Lunom Đogani.

Bivša zadrugarka smatra da ne treba svaki put da se sažali i pada na Jovanine fore.

"Šta će biti ne znam, ali dok je u "Zadruzi" biće ispoštovana sa moje strane u svakom smislu. I da napomenem, Luna nema nikakve veze sa ovom situacijom. Nije kriva. Nisam ljubomorna na nju jer sam svesna sebe. Poludela sam jer mi Jovana ovo priređuje treći put", kazala je Sanja.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Šuškalo se i da je Sanja bila u vezi sa prijateljem Edisa Fetića.

"Te priče su čista glupost. Doduše, možda i jesam bila sa Edisovim prijateljem, a da nisam znala da su prijatelji. To se moglo desiti jedino pre veze sa Jovanom. Nije mi jasno zašto se Edo "vadi" da to nije rekao, a ja imam snimak koji su mi poslali fanovi gde se jasno čuje da to govori", rekla je Stankovićeva i dodala da su se Dragana Mitar i Edis Fetić ukanalili pričom u rijalitiju:

"Dragana je mogla da ispadne gospođa u "Zadruzi 3" zbog cele one situacije koja je bila sa njenim mužem, ali sad je samu sebe ukanalila zbog Eda ili je Edo ukanalio nju, kako-god. Nisam sigurna šta se događa između Edisa i njegove žene, ali svakako ne verujem muškarcima."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Sonja Spasić

