DEJAN ZAPOČEO VEZU SA DALILOM I TAD SU POČELI PROBLEMI: David iskreno o bratu posle njegovog BEŽANJA iz RIJALITIJA!

David Dragojević video je da su njegov brat Dejan i snajka Dalila pobegli iz rijalitija, pa je otkrio svoje mišljenje.

On kaže da mu je žao što su se diskvalifikovali i što će morati da plate kaznu.

"Nije trebalo tako da se ponaša, da priča te reči, to je već ko zna koji put da pokušavaju da beže. Moraš sam sebe da štitiš. Ja sam prošle godine imao veliki pritisak, ali nikad nisam pokušao da bežim. Odgovarao sam na svako pitanje, ustajao, trpeo i to je to... Bacali su stvari, Miljana i Dalila, ja Dejana ne mogu da prepoznam, ne znam ga kao takvog, pao je pod njen uticaj, to nije on. To nije Dejan kog ja poznajem već 25 godina", rekao je David, a onda otkrio da je primetio simpatije između Dalile i Stefana Karića:

"To sa Dalilom i Stefanom smo gledali Ana i ja kod kuće. Gledali smo snimke sa žurke, onda je Mića postavio pitanje Dalili o Stefanu, a Dejan je izašao napolje, nije hteo da ulazi dok je trajala ta tema. On je hteo da pita nešto, ali ona njemu drčno odgovori i on se povuče. On je sigurno nešto osetio, smetalo mu je, ali ništa nije rekao jer se ona na njega brecne."

David kaže da su svi problemi počeli kada je Dejan uplovio u vezu sa Dalilom.

"Dejan je imao devojke, nikad nismo imali problem u životu, naš problem je krenuo kada je on izašao iz rijalitija, kada su počele te spletke. On kao da sve radi protiv svoje volje. Ne znam zašto Anu napadaju, ona ništa ružno nije rekla, jer je ona samo demantovala da sam ja nešto pisao, ona je van ove priče. Ona je počela i da plače, nemaju šta oni da je vređaju, spominju joj i Janjuša", naveo je Dragojević.

"Ja sa Dejanom nikada ne mogu da završim, volim ga najviše na svetu, on je moj brat, ali neke stvari ne mogu da izdržim. Želim da se dokaže ko je kriv, ja nikada nisam davao tolike intervjue. Oni su konstantno pričali loše. Na njihovih sto, ja imam jednu i opet sam ja kriv", zaključio je David Dragojević za "Premijera - Vikend Specijal".

