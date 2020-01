OČEKUJEM SAMO JEDNO: Sanja donela ODLUKU u vezi Jovane i ZAMOLILA pratioce da urade OVU STVAR! (FOTO)

Sanja Stanković istakla je da neće oprostiti Jovani Tomić Matoroj što ju je izneverila, a sada je poslala poruku i na Instagramu.

Sve je pošlo po zlu nakon što je Jovana poklonila narukvicu Luni Đogani za Novu godinu, a kako znamo između Lune i Matore se desio poljubac, te je Đoganijeva bolna tema Sanje i Jovane.

"Zamolila bih svu našu podršku, da se ne svađaju i da mi nešalju ko je u pravu, a ko nije. Ne želim ni nju, ni mene da osuđujete. Mada, već osećam kako sam ja dala narukvicu. No nebitno. To šta sam ja odlučila i da li sam, to je moja stvar. A od vas očekujem da joj budete podrška, dok je u "Zadruzi". Ako želite, ako ne, ne otežavajte", napisala je Sanja na svojoj Instagram priči.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir