DARKO LAZIĆ VERENICI NAŠAO POSAO! Pevač neče više da se RASIPA, evo šta Marina radi kako bi zaradila za DŽEPARAC!

Kako ga je rasipnički život svojevremeno doveo u situaciju da grca u dugovima iako odlično zarađuje, Darko Lazić je odlučio da okrene novi list, te je navodno zaposlio svoju emotivnu izabranicu Marinu Gagić.

"Marina je mlada i lepa devojka, zgodna je i zaista joj sve lepo stoji. Zbog toga su ona i Darko došli na ideju da i ona ima neku obavezu i skroman džeparac, pa se tako Lazićeva verenica odlučila da reklamira stvari jednog butika", počeo je priču izvor.

"To i poslodavcima odgovara, jer osim što je atraktivna, Marina je i sa poznatim pevačem, što njima za reklamu i te kako dobro dođe. Ona ima puno pratilaca na Instagramu, pa je i to plus, jer ona redovno fotografije sa njihovim modelima kači i na svoju društvenu mrežu i tako ih reklamira".

"Darko se negde opametio kada je novac u pitanju. Pre nesreće je mnogo trošio, dok je bio sa Anom Sević u braku, ona nije nigde radila, i to na njegovo insistiranje i on je shvatio da je to greška. Nije samo novac u pitanju, on smatra da Marina pored sina Alekseja treba da ima i dodatnu obavezu kako bi ispunila i svoje vreme", dodao je izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Star

