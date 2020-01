ANA BEKUTA U BOLOVIMA ODRŽALA KONCERT! Jedva je stajala na NOGAMA, a oba puta kad je PALA bila je u NJIMA

Pevačica Ana Bekuta pred koncert bila u jakim bolovima posto je uganula nogu.

"Pa ja sam u decembru imala dve nezgode.Prva je bila kada sam krenula na predstavu o Lepoj Breni. Izašla sam iz tasksija i sa štiklom upala u rupu koja je bila na putu. Polako sam ušla u pozorište i u toku predstave noga je počela da mi otiče. Krenula sam kući i stavila određene stvari na nju jer sam imala dan za danom koncerte i morala sam nekako da rešim problem. Ujutru je splasnula noga, ali bolelo me je nekoliko dana. Sedam dana posle toga, okliznula sam se u restoranu i uganula i drugu nogu. Ta noga me je bolela jako nekoliko dana i istina je da sam na koncertu pazila kako hodam posto sam imala bol. Hvala Bogu da je to iza mene, ali oba puta kada sam pala bila sam u istim cipelama", otkrila je pevačica kroz osmeh.

