Me­ri­ma Nje­go­mir još ni­je re­ši­la pro­blem s ne­pla­će­nim sta­na­ri­na­ma Di­plo­mat­skom sta­m­be­nom pre­du­ze­ću (Di­pos), zbog če­ga joj sa­da odu­zi­ma­ju dve tre­ći­ne pen­zi­je, sa­zna­je Ku­rir!

Već je po­zna­to da pe­va­či­ca dr­ža­vi du­gu­je ogro­man no­vac za izna­j­mlji­va­nje sta­na u cen­tru Beo­gra­da, ko­ji še­st i po go­di­na ni­je pla­ća­la. Na sve na­či­ne je po­ku­ša­va­la da izbe­g­ne i da ospo­ri taj dug, ali bez uspe­ha.

Dugo suđenje

Su­đe­nje je du­go tra­ja­lo, pa je na kra­ju pre­ma pre­su­di Pr­vog osnov­nog su­da, do­ne­toj u ma­ju 2016. go­di­ne, du­žna da pla­ti ki­ri­je za ne­kre­t­ni­nu u ko­joj je ži­ve­la 16 go­di­na. Dug se na­go­mi­lao i izno­si 35.000 do­la­ra. Ta­da je do­ne­ta odlu­ka da se dr­ža­va na­mi­ri ta­ko što će od Me­ri­me me­se­č­no odu­zi­ma­ti dve tre­ći­ne pla­te, s ob­zi­rom na to da je ona ta­da ra­di­la kao ured­nik na RTS. Pri­ma­nja su joj bi­la 60.000 di­na­ra, što zna­či da je 40.000 odla­zi­lo za ot­pla­tu du­ga. Pe­va­či­ca ni­je že­le­la da se sa­gla­si sa ova­kvom pre­su­dom, pa je kra­jem 2017. na­pu­sti­la po­sao na Jav­nom se­r­vi­su, a sve s ci­ljem da pro­du­ži rok za vra­ća­nje no­v­ca. Me­đu­tim, dr­ža­va je on­da na­šla dru­go re­še­nje.

NA­VU­KLA GNEV JAVNOSTI GO­DI­NA­MA PRI­MA­LA SKO­RO 150.000 MESEČNO

Osim zbog či­nje­ni­ce da je 16 go­di­na ži­ve­la u dr­žav­nom sta­nu i da izbe­ga­va da pla­ti dug za to, Me­ri­ma je osu­de jav­nos­ti za­ra­di­la i za­to što je po­red dve pen­zi­je ima­la i pla­tu na RTS. Kad se sve to sa­be­re, ona je me­se­č­no do­bi­ja­la čak 147.000 di­na­ra. - Po­sao ko­ji ja ra­dim ne mo­že da ra­di sva­ko. Za to je po­tre­b­no mi­ni­mum 30 go­di­na isku­stva. Evo, ne­ka me sme­ne i ne­ka do­ve­du ne­kog mla­đeg, ali vam ga­ran­tu­jem da taj ne­ko ne­će mo­ći da ra­di ovo što ja ra­dim - go­vo­ri­la je ona svo­je­vre­me­no. Pe­va­či­cu ni­su sme­ni­li sa RTS, već je ona sa­ma na­pu­sti­la po­sao. Od ta­da su pro­šle dve go­di­ne, a Jav­ni se­r­vis još ni­je sao­p­štio ime Me­ri­mi­ne za­me­ne, i to na­j­bo­lje po­ka­zu­je ko­li­ko je ona bi­la „ne­za­me­nji­va“.