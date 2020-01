Je­dan od na­j­po­pu­lar­ni­jih pop pe­va­ča Ju­go­sla­vi­je Mio­drag Mi­ki Je­vre­mo­vić pre­mi­nuo je pre tri go­di­ne i sa­hra­njen je u Ale­ji za­slu­žnih gra­đa­na na No­vom gro­blju.

Nje­go­vu ve­č­nu ku­ću ju­če je obi­šla će­r­ka Je­le­na Je­vre­mo­vić sa svo­jim si­nom Ta­di­jom. Na grob je spu­sti­la ve­li­ki bu­ket cve­ća, upa­li­la sve­ću, a ka­sni­je i po­raz­go­va­ra­la sa na­ma.

foto: Privatna Arhiva

- I na­kon tri go­di­ne ot­kad mi je pre­mi­nuo ta­ta, ogro­m­na pra­zni­na mi je i da­lje u sr­cu. Ne pos­to­ji dan da ne po­mi­slim na oca, na­ro­či­to kad tre­ba da do­ne­sem ne­ke va­žne odlu­ke ili kad me pri­ti­sne tu­ga, a nje­ga ne­ma da me ute­ši ka­ko je on to na­j­bo­lje umeo. Sve me se­ća na nje­ga, sva­ki sto u ka­fa­ni, jer smo ih obi­la­zi­li za­jed­no, mi­kro­fon kad ga uz­mem u ru­ku i ot­pe­vam ne­što za na­šu du­šu, ia­ko sam odav­no iza­šla iz mu­zi­č­kih vo­da. Ipak mi je mu­zi­ku ta­ta ut­kao pod ko­žu i ona će zau­vek bi­ti deo me­ne. Na­vi­kla sam se na ži­vot bez nje­ga, ali bol ne pro­la­zi, sa­mo je po­pri­mi­la dru­gi oblik - re­kla nam je Je­le­na.

Mi­ki­je­va su­pru­ga So­nja Ku­lier Đo­r­đe­vić ni­je mo­gla da do­đe na No­vo gro­blje jer je tre­nu­t­no kod si­na Ste­fa­na u Ame­ri­ci, ali je ta­mo obe­le­ži­la go­di­šnji­cu.

- Dan pre go­di­šnji­ce uhva­ti me tu­ga i iz go­di­ne u go­di­nu mi je sve te­že da pri­hva­tim da Mi­ki vi­še ni­je me­đu na­ma. Kad se igram sa unu­ci­ma, po­mi­slim ka­ko je tu­žno što od si­na ni­jed­nog unu­ka ni­je ni vi­deo, baš je to tu­žno. Mo­gao je još da po­ži­vi. Ov­de u Los An­đe­le­su sna­j­ka, unu­ci Fi­lip i Leon i ja oti­ći će­mo do na­še pra­vo­slav­ne cr­kve da za­pa­li­mo sve­će, jer sin, na­ža­lost, ra­di do ka­sno. Žao mi je što ni­sam u Beo­gra­du da bu­dem na po­me­nu, ali ću oti­ći na gro­blje od­mah po po­vra­t­ku, što je za ne­ko­li­ko da­na - re­kla nam je So­nja.

Kurir.rs: I.E./ Foto: Dado Đilas, Privatna arhiva

