KAĆU ŽIVKOVIĆ POKRALI U AMERICI: Lopovi joj oteli torbu, a u novčaniku nosila BRDO KEŠA! DRAMA!

Katarina Živković pokradena je u Americi, gde su joj uzeli torbu u kojoj je bilo 5.000 dolara.

Pevačica je pokradena u Los Anđelesu, kada je zamolila jednog od muzičara da je fotografiše, a torbu je spustila na klupu pored sebe.

"Čim ju je spustila, odmah je zaboravila na nju, pa se koncentrisala na to da što bolje ispozira za fotografiju. To je trajalo nekoliko minuta, a lopovu je trebao samo sekund Katarinine nepažnje da joj ukrade stvari. Kada je završila s poziranjem za društvene mreže, Kaća se vratila da uzme torbu i tada je shvatila da je pokradena", priča izvor i dodaje da pevačica nije mogla da veruje šta ju je snašlo.

"Ne samo da je ostala bez skupocene torbe već joj je ukraden i novčanik u kom je imala oko 5.000 dolara. Jedina sreća u nesreći je to što joj je pasoš ostao u sefu hotela, jer da je i njega ponela, bila bi u ozbiljnom problemu. Kaća je ipak na kraju sve to stoički podnela tim pre što se nikada nije opterećivala materijalnim stvarima. Novac dođe i prođe, a ona će sve to ponovo zaraditi", kaže izvor na kraju.

