BRUKA JEDNA! PIJANI ČOVEK MI PRIŠAO I POVUKAO ZA RUKU: Kitić iskreno o SKANDALU u Bazelu, a Đanijev komentar je HIT!

Mile Kitić objasnio je šta se tačno desilo na jednom od njegovih nastupa kada mu je pijani muškarac prišao da traži pesmu.

Svi su govorili da je Mile pretučen, ali on tvrdi da do toga nije došlo.

"Nisam pretučen, došao je čovek pijani i povukao me za rukav i ruku. Stao sam na stepenicu i pao sam. Tačno je da je to bruka jedna. To je možda propust i obezbeđenja, ali tuče nije bilo. To se vidi na meni. Hvala vam što se interesujete za mene, samo da znate da sam dobro i da ću vam još mnogo pevati", rekao je Mile.

Nadovezali su se i komentari njegovih kolega, među kojima se našao i onaj pevača Radiše Trajkovića Đanija.

"Mogu familijo da ti duvaju", napisao je Đani i od Mileta dobio tri emotikona srceta.

