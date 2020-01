SKANDAL ZBOG AFERE SA 30 GODINA MLAĐOM PEVAČICOM Žena ga izbacila iz kuće a to nije prvi put da mu LJUBAVNICE dođu glave

Folker Mitar Mirić pre nekog vremena bio je u centru skandala kada se pojavila informac uplovio u vezu sa 30 godina mlađom pevačicom Draganom Janićijević, koja se predstavlja kao Lepa Gaga, iako je u dugogodišnjem braku sa suprugom Suzanom. Mediji su nakon toga brujali da ga je supruga izbacila iz kuće zbog ljubavnice, a Mitar Mirić sada se oglasio tim povodom.

Folker, naime, kaže da je Dragana, koja se pojavila i u njegovom spotu, samo iskoristila njegovu popularnost.

foto: Printscreen Facebook

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je Mirić u emisiji "Exkluziv" i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma.

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - rekao je Mitar.

Inače, ovo nije prvi put da je folker ostao bez krova nad glavom zbog švaleracije. Podsećanja radi, on je i pre nekoliko godina navodno morao da napusti kuću zbog privođenja devojaka u svoje „tajne“ stanove u Zemunu. Kad je to saznala, Suzana mu je rekla da se iseli iz njihove kuće.

- Neću ništa da vam kažem. I da potvrdim čaršijska nagađanja i da ih demantujem, opet će svako da priča svašta. Ma šta da se dešavalo, ja svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad mi đavo ne da mira - rekao je tada Mitar.

foto: Printscreen Facebook

kurir.rs/bilic

Kurir