OTKRIVAMO ZBOG ČEGA NIJE PEVALA ZA NOVU GODINU: Luna doživela fijasko! Otkazali joj nastup jer nije prodala karte

Luna Đogani nije imala zakazanu novogodišnju tezgu, a dnevna žurka 31. decembra u Novom Sada, gde je trebalo da nastupi, otkazana je zbog slabog interesovanja publike, saznaje Kurir Stars.

Novopečena pevačica je 31. decembra u popodnevnim satima objavila na svom Instagram profilu obaveštenje iz kojeg se zapravo ništa nije moglo saznati.

- Dragi moji, izvinite što tek sada javljam, moram da vam se izvinim i kažem da je nastup otkazan zbog privatnih stvari. Izvinjavam se svima koji je trebalo da dođu, biće prilike da se družimo - napisala je Luna.

foto: Damir Dervišagić

Danima pre toga najavljivano je da će pobednica „Zadruge 2“ pevati tokom dana u jednom objektu u Novom Sadu, gde je cena karte bila 700 dinara. Prema našim saznanjima, prodaja ulaznica je bila veoma loša, pa je zato odlučeno da se nastup otkaže.

- Luni su neposredno pred održavanje koncerta javili da ljudi nema, nadali su se da će ulaznice planuti 31. decembra kad već pre toga nisu prodavane. Ali se to nije desilo. Ona je bila šokirana kad je to čula. Pitala je kako je to moguće, jer je u pitanju dnevna žurka i svako je mogao da izdvoji vreme da dođe, pa je onda rekla da je razlog za fijasko slaba kampanja organizatora. Tek kad se malo pribrala, odlučila je da napiše ono saopštenje, koje je bilo vrlo nejasno jer je navela da je nastup otkazan iz privatnih razloga, što nije tačno - kaže naš izvor blizak Luni.

foto: Damir Dervišagić

Ono što je Đoganijevu najviše pogodilo jeste činjenica da se gotovo niko nije interesovao da je angažuje za doček Nove godine i pored toga što je trenutno vrlo popularna.

- Stalno je pitala menadžera da li je neko zvao da zakaže tezgu za doček, pa bi se svaki put razočarala kad bi čula negativan odgovor. Bilo ju je blam da to prizna, pa je svima govorila da će negde pevati, ali da još nije odlučila gde. Tako je bilo sve do samog dočeka, kad mi je priznala da će 2020. dočekati u krugu porodice. Naravno, rekla mi je da je bilo više ponuda, ali da joj se nijedna nije dopala - kazao je naš sagovornik.

Đoganijeva nije odgovorila na naš poziv.

Kurir.rs/ I. Ercegovčević Foto: Damir Dervišagić

foto: Kurir

