SLOBA RADANOVIĆ DRHTAVIM GLASOM PROGOVORIO O POKOJNOM OCU! Skupio sam hrabrost, odradio to i znam da je PONOSAN NA MENE!

Sloba Radanović otkrio je kako je pregurao, kako ga on zove - šok period, kada je početkom 2020. nastupao uprkos smrti oca. Pevač je istakao da se u potpunosti slomio 4. januara, te da je tada i verovao da će prekinuti nastup na pola.

"Pa, ne borim se. Pustim da sve ide svojim tokom i vodim svoj život. Što se tiče tog tužnog događaja, ne znam... skupio sam hrabrost i odradio to. Znam da bi on tako hteo. I moja majka je insistirala da ja nastupam, da ne odlažem te svoje nastupe. Mislio sam da neću moći, do zadnjeg trenutka, dok nisam kročio na binu. Stvarno, mislio sam da neću imati glas da pevam. Kada sam uspeo to da odradim bio sam ponosan. Sam na sebe i znao sam i da je majka ponosna na mene i da je... otac ponosan na mene, tako da, ovaj... Kažem opet, taj 1. i 2, 'ajde, stanje šoka, pa ti je bilo i lakše da pevaš. Ali, kada se sve to malo sleglo, 4. sam imao nastup i mislio sam da ću da prekinem nastup na pola. Setio sam se nekih stvari i tek kad prođe neko vreme shvatiš da nekoga stvarno više nema. I onda te onako baš uhvati taj neki momenat. Bude ti teško", ispričao je u Amidžiju Sloba drhtavim glasom.

Podsetimo, Sloba Radanović 31. decembra putem društvene mreže Instagram obavestio je javnost da je ostao bez oca. Ispod zajedničke fotografije obratio se potresnom porukom:

"Neka mi te anđeli čuvaju, najbolji moj tata. Da sam mogao da biram oca, ne bih mogao da izaberem boljeg. Hvala ti što si mi podario život i što si uvek bio tu za mene. Bio si među najboljim dušama koje su ikada hodale zemljom. Ponosan sam što si baš ti moj otac, u pravom smislu te reči! Počivaj u miru. Mnogo te volim. Najviše na svetu... Nedostajaćeš mi svakog dana. Tvoj sin."

"Voljeni moj tata... Nikada neću zaboraviti kada si me izgubio na snegu jer sam ti ispao sa sanki. 'Đe mi je dijete?' A ja sto metara iza valjam se u snegu i dozivam te. Nikada neći zaboraviti nijedan slatkiš koji si mi kupio, iako je u tim vremenima jedva bilo i za osnovne stvari. Nikada neću zaboraviti nijedan dinar za grad, za užinu, za ekskurziju, za sladoled, uz ono tvoje 'evo mamicu ti tvoju, al ne pričaj majki...' Voleo bih da si ostao još malo, da ti se odužim za sve što si mi pružio. Koliko god da je bilo, bilo je sve što si mogao i imao! Nikad neću zaboraviti nijednu priču o Mirku i Slavku, koju si mi pričao pred spavanje. Nikada neću zaboraviti koliko ti nikada ništa nije bilo teško i koliko si bio i ostao najbolji otac kojeg sam mogao da izaberem. Hvala ti na ljubavi i svakoj toploj reči i pogledu. Sa tobom je sve bilo lakše. Volim te najviše na svetu. Tvoj sin..." dodao je u sledećoj objavi pevač, pa rasplakao brojne fanove, kao i prijatelje.

