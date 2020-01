KAKO SU SE SMUVALI MILICA I PETAR! Spojio ih KONJ, a detalji sa prvog sastanka će vas ODUVATI

Pevačica Milica Todorović i gumacPetar Strugar u tajnoj su emotivnoj vezi već tri meseca, a par se upoznao zahvaljujući jednom konju!

Naime, Milica í Petar su se upoznali na sanimanju njeno novog spota za pesmu „Ljubav manje", u kojem osim nje, ulogu ima i glumčev konj. Varnice iz među Milice i Petra sevnule su odmah, ali su pe vačica i glumac u vezu uplovili tek nekoliko dana nakon upoznavanja.

"Milica í Petar se nisu poznavalií ranije, a upoznali su se na krajnje neuobičajen način. Kada je Milica snimala spot za pesmu producenti i redítelji su se dosetili da kon bude centralna figura. Budući da je Petan Strugar vlasnik jednog rasnog konja, kontaktirali su s njim", počinje priču izvor blizak ovom paru koji je upućen u detalje njihove veze.

"Čim je Petar došao na set sa svojim konjem i pružio Milici ruku kako bí se upoznali, sevnule su varnice. Mislim da su se oboje zaljubili na prvi pogled, mada ni jedno ni drugo to nisu hteli da priznaju. Tog dana su razmenili brojeve telefona, počeli su da se dopisuju i tako je počelo", priča izvor i dodaje da je "upoznavanje“ posredstvom poruka trajalo nekoliko dana.

"Neprestano su se dopisivali, a onda su rešili i da se vide i već na prvom sastanku su se smuvali. Zajedno su već tri meseca í prelepo im je. Zaljubljeni su, ne razdvajaju se. Međutim, Milica kao da se plaši da se prepusti i opusti. Ne želi da u javnosti išta govori o vezi kako se nešto ne bi izjalovilo. Do sada je to činila i ispostavilo se da je to bilo loše po nju", kaže izvor i objašnjava da je, zbog medijskog pritiska, teško podnela raskid dugogodišnje veze sa koreografom Milošem Paunovićem. Kada ste srećni i zaljubljeni, onda želite da to zna ceo svet, pa pžurite da se pohvalite svima. Međutim, kad ta veza pukne, onda svima dugujete objašnjenje zbog čega se to desilo, a u tim momentima vam nije ni do čega. Zbog svega toga, ali i zbog sujeverja, Milica je ovog puta želela da svoju ljubav čuva od svih", kaže izvor.

Glumac Petar Strugar deli Miličino mišljenje i smatra da je još rano da se medijski eksponiraju, mada ne krije da bi voleo da je pred svima grli i ljubi.

"Petar iza sebe već ima brak, ali i malo dete, koje ne želi da povredí ni na koji način. Vrlo je obazriv kada javno istupa i trudi se da u svemu bude ispravan", dodaje izvor.

Kako je izvor još otkrio, Strugar je upoznao svoju izabranicu sa roditeljima, ali i sa sinom, međutim, o braku još ne razmišlja.

"Lepo im je, zaljubljeni su do ušiju, ali brak nije nešto o čemu razgovaraju. Polako, korak po koak... Mada, ko zna? Svakako su na obrom putu - dodao je izvor za kraj.

