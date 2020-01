SEVERINA NE VRAĆA MILANU DETETOV PASOŠ: Kojićeva opet krši PRESUDU, evo koliku KAZNU za to PLAĆA!

Severina Kojić i dalje krši pravila koja joj je sud naložio otkako je odlučeno da njen sin Aleksandar živi sa ocem Milanom Popovićem, a da nju viđa dva puta nedeljno i svaki drugi vikend.

Ovoga puta pevačica bivšem vereniku mora da isplati određenu svotu novca zbog toga što „kralju bakra“ još uvek nije vratila detetov pasoš. Zbog toga Milan ne može da ode na odmor sa sinom van granica Hrvatske.

foto: Dragana Udovičić

Severina je putni dokument, prema rečima našeg sagovornika, trebalo da vrati Milanu Popoviću još 29. decembra 2019. godine, kada se vratila iz Grčke, gde je boravila sa suprugom Igorom Kojićem i sinom. Pošto to nije učinila, prema presudi, plaća kaznu 140 evra dnevno. Do juče je to iznosilo oko 2.500 evra. - Izgleda da Severina tera inat Milanu. To, nažalost, samo radi na svoju štetu i štetu deteta. Njoj je zabranjeno da javno prikazuje slike deteta, ali se ona oglušila i o tu meru. Nikako nije smela da objavi fotografiju sa sinom za Novu godinu, čak ni s pokrivenim očima. Zbog toga što ju je prekršila, snajka Dragana Kojića Kebe je sudu morala da plati 20.000 kuna iliti skoro 2.500 evra, a sada isti taj iznos mora da izdvoji za bivšeg verenika jer mu nije dala pasoš njihovog sina. Znači, drugi prekršaj u nizu - tvrdi naš izvor.

Ovakvim postupanjem pevačica kao da stavlja do znanja svima da ne mari za odluke suda, već uživa sa svojim naslednikom i putuje kad god joj se za to ukaže prilika. Pre novogodišnjih praznika koje je provela sa svojim mezimcem, uživali su u Grčkoj. Kako su pisali mediji, Igor je dete vodio na Svetu goru, ali o tome nije bio obavešten otac malog Aleksandra.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali do zaključenja broja niko nije odgovarao na naše pozive. S druge strane, Popovićev broj telefona poznat redakciji bio je nedostupan.

foto: Printscreen/Premijera

Ovo nije išlo Severini naruku Odbijanje saradnje s institucijama Nedolazak na ročišta, neodazivanje na pozive centra za socijalni rad Vređanje učesnika procesa Službenicu centra nazvalakravetinom, Milana seljačinom,svađala se sa sudijama Škola je podnela prijavu zbog zanemarivanja prava deteta Nepoštovanje i nesaradnja s Popovićem kao starateljem Medijsko eksponiranje maloletnog deteta

