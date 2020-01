ŽIVOJINOVIĆI OTIŠLI BEZ STEFANA NA MALDIVE! Komšije kažu da izlazi samo po hranu i da baci đubre: A evo ko mu ČISTI STAN

Stefan Živojinović zbog poslovnih obaveza, ali i drugih privatnih planova, nije otputovao na odmor zajedno sa svojom porodicom. Prvi put, pak, ekipi se na ezgotičnoj destinaciji pridružio Aleksandrin i Filipov sin Aleksandar, a Stefan će, kako kaže, moći da im se pridruži tek za nekoliko dan.

"Idem dva dana u Dubai i onda pet dana na Maldive sa njima. Dva dana ću biti sa svojom ekipom, a onda sa porodicom", otkrio je pevač, čije su komšije oduševljene kako njim, pa tako i ostalim Živojinovićima.

Komšiluk kaže da je mladi pevač vaspitan i pristojan sused, kog poznata porodica često obilazi.

"Stefan je o svemu vodio računa i kada se njegov stan renovirao pa je insistirao da majstori poštuju kućni red i da najave sve veće i bučnije radove. Tu nas je kupio još pre nego što se doselio. Tada nismo ni znali ko će nam biti komšije. Njegove roditelje Bobu i Brenu viđamo da dolaze, kao i brata Stefana i Filipa. Čitava porodica je pristojna, uvek se jave", rekao je jedan komšija koji živi u Stefanovom ulazu.

Komšinica koja živi u jednoj od kuća preko puta zgrade u koju se uselio pevač kroz osmeh kaže da je Stefan omiljen među tinejdžerkama.

"Ja nisam znala ko je on, ipak sam ja malo starija pa slušam neku drugu plejadu pevača. Možda pre njegovu mamu, ali zato moje unuke znaju svaku njegovu pesmu i idu na njegove nastupe kada peva u Beogradu. One su mi pričale da su neke njihove drugarice odlazile kod Stefana na vrata i zvonile, ostavljale mu pisamca i neke poklone, valjda plišane mede, pa vrištale da izađe. Mladost, ludost. Drago mi je da im je on interesantan jer je vaspitan mladić", otkrila je razdragana baka.

Kako blizu zgrade nema megamarketa Stefan, kažu, rado svraća u nabavku u jednu malo udaljeniju prodavnicu.

"Kupi često neku vrstu italijanske paste i tako neke namirnice koje ukazuju da sprema večeru. Ne svraća često, ali kada dođe uvek ostavi bakšiš i ponaša se kao svaka druga mušterija. Vrlo često kupovinu obavi a da za sve to vreme priča na telefon. Devojčice su ga jednom ispred radnje zamolile da im se potpiše u školske sveske i slikale se sa njim, a on je sve to sa osmehom prihvatio", ispričala je radnica i dodala da je Lepu Brenu videla dva puta kako ulazi u zgradu gde joj živi sin.

Komšije, takođe, kažu da Stefana viđaju kako izbacuje smeće, ali i da ima spremačicu za stan.

"Jednom sam čak i njega videla da usisava otirač ispred vrata, ali viđam s vremena na vreme ženu koja dolazi da kompletno očisti stan. Stefan i deluje kao pedantan lik pa nije čudo da sve drži pod kontrolom. Ne znam da li ima devojku, dolazi mu tu društvo, ali nisu bučni", otkriva jedna komšinica.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

Kurir