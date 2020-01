JAVNO SE ODREKLA SESTRE, PA JOJ UPUTILA POTRESNE REČI! Sad su svi u ŠOKU zbog njene nove PORUKE: Ja sam odavno sama

Kristina Kovač, mnoge je pozitivno iznenadila kada je, putem društvenih mreža, objavila veoma emotivno pismo na koje ju je podstakla Aleksandra Kovač koja je predstavila novi projekat.

Naime, uprkos što su dugi niz godina u svađi, mnogi su ovo pismo protumačili kao ruku pomirenja, a na potezu su aplaudirali Kristini.

- Ne znam gde je bila do sad, ali evo je u punom sjaju. Napokon, iskrena, ogoljena, bez grča pretenzije i skrivanja, ona koja u meni tinja i živi, moja Maka, med i mleko. Ne ulazim u detalje teksta, ali napokon sve deluje istinito. To je njena istina i to se oseća. Podseća na najbolje dane Kejt Buš malo...baš mi se sviđa - počela je Kristina na Fejsbuku.

- I mnogo, mnogo me je potreslo, jer je probudilo to užasno, iskonsko nedostajanje koja nikad nije ni otišlo. Ove suze i ovaj jecaj koji me celu istresao naopačke, ugasilo je moje predivno, saosećajno, pametno, pošteno i dobro dete...izrašće u predivnu ženu - nastavila je ona, te na kraju dodala i da je Aleksandra lepa.

Ipak, uprkos tome što su mnogi očekivali da će se sestre pomiriti, to se očigledno neće dogoditi. Sudeći po rečenici koju je kantautorka sinoć objavila, od pomirenja sa sestrom nema ništa.

- Ne, neće biti pompezno najavljivanog "pomirenja", za to je potrebno dvoje. A ja sam odavno sama - napisala je pevačica Kristina Kovač na društvenim mrežama.

Podsetimo, Aleksandra i Kristina Kovač posvađale su se 2014. godine, kada se Kristina objavom na društvenoj mreži javno odrekla svoje sestre i ostatka porodice.

- Ja sam najbližu sestru izgubila davne 1996, a ona je mene izgubila danas. Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, pa se razvela. Što sam se ugojila - stajalo je, između ostalog, u Kristininom obraćanju tada.

