OTVORENO PISMO KIJE KOCKAR SLOBI UZBURKALO JAVNOST: Čoveku se nekad desi tragedija, a ja NISAM u toj priči

Kristina Kija Kockar već mesec dana nalazi se na američkoj turneji, a u tom periodu je njenom bivšem suprugu Slobi Radanoviću preminuo otac. Od tada, Kija je na društvenim mrežama često bila na meti komentara kako nije bila uz Slobu u teškim trenucima, a ona se sada osvrnula na priče koje kruže.

foto: Promo

"Čoveku se nekad desi tragedija u životu i to prebrodi sa sebi dragim i bliskim ljudima. Zato nema potrebe da se ja uvlačim u to sa lažima o porukama i da se uopšte pominje moje ime, kad više ne pripadam nijednoj od navedenih grupa, i to od strane osobe koja je za to zaslužna", počela je Kija.

foto: Printscreen

"Ja imam svoj život, koji nećete sigurno videti na Instagramu, i nije problem pričati o nekim stvarima iz prošlosti, od toga ne bežim, imate knjigu, ali u ovu priču iz sadašnjosti - ne! Jer verovali ili ne - za mene je mučnija i prilično me ne zanima. Pozdrav, sve najbolje", završila je pevačica.

Sloba Radanović je, podsetimo, pre dve večer rekao da više nije u kontaktu sa Kijom.

foto: Printscreen, Amidži

