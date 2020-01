ŠOKANTNA PROGNOZA O KOJOJ FOLK ZVEZDA NE GOVORI: Breni Baba Vanga predvidela otmicu sina Stefana!

Lepa Brena je pre više do 30 godina posetila čuvenu bugarsku proročicu Vangeliju Dimitrovu, poznatiju kao Baba Vanga, koja joj je predvidela budućnost.

O tome je pevačica često govorila, ali je ipak izostavila jedan detalj, za nju izgleda vrlo bolan.

„Namučićeš se“

Radi se o otmici njenog sina Stefana. Prema informacijama od Breninih bliskih prijatelja, Vanga je još tada predvidela da će pevačicin naslednik biti kidnapovan i savetovala joj šta treba da radi, ali... Proročicine reči Brena je shvatila tek kad se otmica već dogodila. - Vanga je Breni rekla da će imati samo mušku decu, što ju je malo i razočaralo, ali i da će se dosta namučiti s jednim sinom. Naravno, ona je tada bila devojka i sve joj je to bilo čudno. Pred sam polazak, kada je već bila na vratima, Breni je Vanga rekla da obavezno mora da počne da pali sveće Svetom Stefanu! Ona se ukopala i pitala je proročicu zašto to treba da radi, ali joj je ona odgovorila: „Nema veze, vidim da nećeš to raditi. Ali kad se to bude desilo, onda ćeš se setiti mojih reči i počećeš da pališ sveće Svetom Stefanu.“ I tu se završila Brenina poseta Baba Vangi - kaže naš sagovornik.

Ide u manastir

Od momenta kada je Stefan Živojinović spasen iz ruku otmičara, objašnjava naš izvor, Brena stalno odlazi u jedan manastir, gde radi upravo ono što joj je savetovala vidovnjakinja.

- Kad je Stefan otet, setila se Vanginih reči. Nakon što se sve srećno završilo, odmah je otišla i upalila sveću Svetom Stefanu, jer je bila uverena da je on spasao njenog sina. I sad vrlo često poseti taj manastir, upali sveće, da dobrovoljni prilog. Brena ne voli o tome javno da priča, boli je mnogo ta tema. Naravno da ona nije mogla ništa da promeni, da spreči otmicu deteta, čak joj je i Vanga rekla da će morati to da se desi. Meni je Brena ovaj detalj ispričala tek pre dve godine i bio sam zapanjen kada sam to čuo od nje lično - kaže naš sagovornik.

Pevačica je trenutno na krstarenju sa porodicom i nismo uspeli da od nje dobijemo komentar.

Prećutala i poštedela pevačicu Silvani nije htela da kaže za nesreću Silvana Armenulić je davne 1976. u avgustu imala gostovanje u Bugarskoj, pa je to iskoristila da svrati kod Baba Vange. Susret je, kažu, bio mučan. Slepa Vanga dugo je ćutala tokom pevačicine posete, a onda je rekla: - Ne želim da govorim s tobom. Ne sada. Idi i dođi kroz tri meseca. Međutim, to nije bilo sve. Vanga je potom rekla još jedan detalj, koji je izgovoren u transu, kad je Silvana već bila na vratima. - Čekaj, u stvari nećeš moći da dođeš... Idi, idi, ako možeš, dođi! foto: Privatna Arhiva

Slagao vangu Htela da izbaci Sašu S Brenom kod Vange bio je i Saša Popović. - Kad sam seo ispred nje, ona je rekla: „Skini naočare.“ Ja kažem: „Ne nosim naočare“, a ona: „Sad ću te izbaciti napolje, skini naočare.“ Rekla nam je: „Deco, ovo je divno, sve je lepo, ali vi sledeće godine više nećete postojati.“ I onda mi je rekla ceo život... Sve mi je rekla šta će da bude - rekao je Saša u emisiji „Balkanskom ulicom“. foto: Vladimir Šporčić

Brena priznala Vanga mi je predvidela udaju Jednom prilikom Brena je rekla šta joj je još predvidela čuvena proročica: - Dva puta sam bila kod Baba Vange. Rekla je da ću se udati za čoveka koji nosi belu uniformu. Nije mi padao na pamet teniser, mislila sam da će to biti doktor ili pekar. Ma, sve mi je to delovalo neozbiljno jer u to vreme nisam razmišljala o udaji. Rekla mi je da ću posedovati veliku kuću u kojoj će biti mnogo muzičara i pevača i da ću s njima da radim. Već sam provela dosta vremena sa Slatkim grehom, samo mi je još trebalo da do kraja života budem okružena muškarcima. A Baba Vanga je zapravo tada govorila o „Grandu“. foto: Dragan Kadić

