VODITELJ ZADRUGE DOBIJA ZASTRAŠUJUĆE PRETNJE: Ubićemo ti majku u kolicima!

Milan Milošević obelodanio je da mu svakodnevno stižu preteće poruke, koje on redovno prijavljuje policiji, ali dosad nijedan slučaj nije procesuiran.

To traje odavno, s tim što se intenzitet pretnji u poslednje vreme pojačao i počinioci su se nameračili čak i na voditeljevu majku. U pitanju su ostrašćeni ljubitelji „Zadruge“ kojima se ne dopada Milanov način vođenja emisije.

- Ovo šta ja preživljavam je nešto što pod hitno mora da se osudi i da se takvim gadostima već jednom stane na kraj!

Vređaju me po svim osnovama, ali verujte da me sitne prozivke ne dotiču dok neko ne počne otvoreno da preti i meni i mojoj bolesnoj majci! Psuju mi majku srpsku i na takve psovke ostajem miran jer to govori o nemoći ljudi koji svoje komplekse leče za tastaturom.

Ali kada kažu da će mi ubiti majku u kolicima, da joj žele smrt kao i meni, kada je vređaju i ponižavaju, tu ne mogu da ostanem imun! Sve prijavljujem Odeljenju za visokotehnološki kriminal i verujem da postoji način da se to zaustavi. Kao što već svi znaju, prošle godine su mojoj majci pretili ubistvom, navodeći broj sobe na odeljenju u bolnici u kojoj je tada ležala - rekao nam je Milošević.

Osobe koje prete voditelju uspele su da saznaju i gde on živi, što je svakako još jedan alarm da nadležni hitno moraju da reaguju.

- Ne mogu više da tolerišem kletve da se raspadnemo od raka i ja i moja porodica, da će me nabijati na kolac, da znaju gde stanujem, jednostavno ne mogu i ne želim. Smatram da se igra u kojoj učestvuju ljudi pretvorila u pakao napolju, gde njihovi pojedini fanatici vrše torturu nad nama, koji nemamo veze s njima. Ono što koleginica Dušica Jakovljević dobija, u vezi sa njenom decom, svako normalan mora da osudi, a samo nenormalan može da prećuti - dodaje on.

Pre nekoliko dana, Jakovljevićevoj je tokom vođenja emisije stigla pretnja od jedne žene koju je ona javno pročitala, a odnosila se na njenu decu. - Smeješ se za nogice od mede, treba li doktor... Pazi da te bog ne kazni, pa tvojim medvedićima ne zatreba doktor - glasila je ta poruka.I. E.

Najgore prošla Petkovićki pretili ubistvom, testerisanjem, sečenjem glave Neslavan rekord po broju pretnji na društvenim mrežama drži Jelena Petković. U jeku najveće popularnosti „Parova“, njoj je za jedan dan stiglo oko 700 pretećih poruka, koje je prijavila policiji. U njima je pisalo da će je spaliti na lomači, da će joj sekirom odrubiti glavu i testerom razrezati telo. Početkom prošle godine pretili su i njenoj maloletnoj ćerki ubistvom, dok joj je mesec dana ranije automobil izgreban šrafcigerom na parkingu ispred televizije Hepi. foto: Sonja Spasić

