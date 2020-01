ESTRADNI RAT ZBOG JUTJUB KANALA: Sinanova udovica i Južni vetar tužili Basa!

Estradni rat zbog Jutjub kanala Južnog vetra se nastavlja. Sabina Sakić, zajedno sa kolegama Sinana Sakića, tužila je Mileta Basa jer njen pokojni suprug nije dobio ni dinara od zarade ovog kanala, na kome se nalaze njegovi brojni hitovi.

O ovome je za bosanske medije pričala Sinanova udovica.

Sabina: On je zlo

- Mile Bas je jako pokvaren, to je jedno veliko zlo od čoveka. Svojevremeno sam radila četiri godine za „Diskos“ i bila sam svedok kada je on u vrećama nosio novac kući, franke, nemačke marke. On je već tada pljačkao sve pevače Južnog vetra. Kada je objavio emisiju „Put u legendu“ o Sinanu, on je tada već bio bolestan. Sinan je to pogledao, nakon toga je plakao kao nikad. Toliko je bilo laži i bljuvotina u toj emisiji. Nakon toga mi je rekao da tražim advokata. Pored mene, advokate su uzeli i Mile Kitić, Dragana Mirković, Šemsa Suljaković, a sve u saradnji s „Diskosom“.

Bila je to zajednička tužba protiv izrabljivanja svih njih, pa sada ja moram umesto Sinana da idem na sud. Rekao mi je: „Molim te, Sabina, ako se meni nešto desi, od tog džukele skini svu muziku sa mojih pesama i ostavi samo moj glas. To je ološ!“ - rekla je ona za bosanske medije i dodala da Bas nije dozvolio nikome od članova Južnog vetra da pesme postavi na svoj kanal. - Nikada pevačima iz Južnog vetra nije dao procenat, samo je uzimao. Sinan od tih milionskih pregleda nikada nije dobio nijedan dinar, a ni Dragana, Mile, Šemsa i Kemal. On i danas pljuje po njima, a troši njihove pare. Mile Bas pripada estradnoj mafiji, sada ucenjuje jednog dečka da me ubedi da odustanem od tužbe protiv njega. Prošle godine je krenula tužba, a Dragana je preuzela svoje kanale.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Ide do kraja

On priča da Dragana mene kao drži u šaci, a ona me je samo uputila na dobre advokate. Bila sam s pravnikom kod njega na sastanku i ponudio mi je 3.000 evra, kao poslednjem bedniku. Nakon toga je pričao da sam došla da ga reketiram. Idem do kraja, dok god budem živa, sudski ću ga goniti. Poručujem mu ovako javno da dosta toga znam i da će završiti u zatvoru - završila je Sabina.

