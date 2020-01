NE VRAĆAMO SE U RIJALITI: Dalila otkrila šta su sve Dejan i ona PRETRPELI u Zadruzi, zbog OVOGA su POBEGLI!

Dalila i Dejan Dragojević moraju da plate po 50.000 evra zbog bežanja iz rijalitija, a sada je Dalila otkrila nepoznate detalje.

Ona kaže da su je vređali na nacionalnoj osnovi u toku boravka u rijalitiju.

"Niko se nije obazirao na to kada mi je Miljana govorila da smrdim na loj, a posle je došlo i do polivanja ličnih stvari. Niko je nije opomenuo i jednostavno smo odlučili da napustimo rijaliti. Koliko puta nam je rečeno da se nećemo ostvariti kao roditelji, to je bilo veoma ružno", rekla je Dalila.

foto: Printscreen

Bivša zadrugarka je onda prokomentarisala i priču da je ona zaljubljena u Stefana Karića, pa da je i pobegla upravo zbog njega.

"To je smešno. Mogu ja mnogo toga da izdržim, ali ne želim da se uništava nešto što sam pošteno zaradila, kupila, donela u "Zadrugu". Ja sam samo dečka uporedila sa Dejanom, on je za mene najbolji na svetu, samo sam rekla da imaju sličnosti u karakteru i stavu i ispalo je da mi se dopada, a posle nisam htela da se pravdam, pa sam rekla: "Istina je mnogo gora nego što znate", rekla je Dalila koja kaže da se u rijaliti ne vraća.

"Nema nikakvih pregovora da se vratimo u rijaliti, ne vraćamo se! Rečeno nam je samo da oni ne odgovaraju za ukradene stvari unutra. Miljana, Marko, Mina, Nataša su uzeli moje stvari, to je veoma ružno. Što mi nisu krali dok sam bila tamo, nego kada sam izašla, tada nisu smeli ni da im se približe. Neće oni mene osiromašiti za nekoliko parfema i nekoliko komada odeće što su uzeli, neka su oni živi i zdravi", zaključila je Dalila.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir