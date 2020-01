POKUŠAVAM DA SUZBIJEM BOL: Jadranka Barjaktarović nedavno izgubila OCA, a najžalije bilo joj je OVO!

Jadranki Barjaktarović pre mesec dana preminuo je otac Raja, a sada je opisala poslednje trenutke sa njim.

Pevačica kaže da je samo noć pre njegove smrti bila kod njega, pričali su o njegovom zdravstvenom stanju, kao i o tome gde ona ide.

foto: Printskrin/Prva

"Lepo smo se pozdravili, ja sam otputovala za Beograd. On je bio u jako lošem stanju, to moram da naglasim. Mnogi me pitaju da li je bolovao, da bolovao je poslednjih godinu dana od najteže bolesti", rekla je Jadranka s knedlom u grlu i dodala šta joj je najteže padalo tokom očeve bolesti.

"Mene je još više bolelo da gledam kako se muči i kako niko ne može da mu pomogne. Jednostavno sam se zapitala koliko to čovek može da izdrži ovako da se muči. Suzbijem tu bol i verujem da je sada negde dobro i sada znam da ga ništa ne boli i živim u toj nadi da je sa majkom", rekla je Jadranka u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir