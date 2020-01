BLOKIRANA SAM SVUDA: Luna Đogani kroz suze o teškom periodu, Miljkoviću i mami Anabeli!

Luna Đogani progovorila je o privatnom životu kroz suze i otkrila u kakvom je odnosu sa Miljkovićem posle raskida.

"Ja sam osoba koja večito misli da je pogrešila i pita se, ali sve se dešava sa razlogom. Teško je kada navikneš na nešto, hteo si, planirao, zamišljao, video budućnost, a ona se preko noći promeni. Ja sam i dalje ista osoba, ali neke osobe odlaze iz života, što je za mene teško. Sve češće se dešava, ali svako ko hoće da bude pored mene - biće", rekla je Luna i dodala:

"Ja se prepustim u ljubavi, dam celu sebe. Poenta je da me ne prodaš za sitno. Majka mi je najveća podrška, ona je tu u kakvom god sam stanju. Dovoljno je da je uhvatim za ruku i da se isplačem na njenom ramenu. Kad god sam loše, odem kod nje, u krevet gde sam odrasla, plačem i bude mi lakše. Andrej mi je isto velika podrška, bez u kakvom je odnosu sa mojom mamom."

Ona kaže da se posle raskida nije dopisivala sa Markom.

"Marko mi nije slao poruke, ja sam inače blokirana svuda. Iz srca ne verujem da sam izbačena. Presekla sam, krenula dalje. Dugo mi treba da presečem, ali kad to uradim - to je to. Ljubav neću tražiti, niti moliti, desiće se kada bude trebalo i ja čekam", izjavila je Luna.

