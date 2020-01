LJUBA ALIČIĆ OBJAVIO RAT ESTRADI: Lazića i Džeja je uništila droga, a Keba me je pokrao!

Ljuba Aličić nema dlake na jeziku, a ovoga puta je opleo po kolegama, među kojima su Darko Lazić, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Džej Ramadanovski i Dragan Kojić Keba.

- Darko je dobar pevač, koji je pobedio s mojim i Šabanovim pesmama. Bio mi je drag, ali ne znam zašto se toliko promenio. Dolazio je ovde u Šabac svaki drugi dan, a meni se nije javio, iako smo dobri i znam mu roditelje. Od jednog gazde u Hamburgu sam čuo kako kaže: „Darko me ubi, stalno mi traži novac za drogu.“ Ja sam zanemeo. Darka više neću ceniti i poštovati jer je rekao da sam sujetni matorac. Ne mogu da budem sujetan jer sam mnogo bolji pevač od njega. Da se rodi ponovo, neće pevati ni približno kao ja. Pitali su me više puta što se Darko drogira. Šta ja ljudima da kažem? Bio sam mu na proslavi kad je dobio sina, pevao sam sat vremena, a posle čujem da sam mu pokvario veselje. Neka mu je na čast - rekao je Aličić u intervjuu za "Svet".

On je opleo i po članovima žirija „Zvezda Granda“.

- Od njih jedino vredi Marija Šerifović, koja kaže kako jeste. Ostatak žirija ne znam šta zamišlja. Šta priča taj Stojković Bosanac? Sve iste fraze koristi. Dosadio i bogu i narodu, a ona Ana Bekuta sve ga sluša, kao klan su. Odgovorio je i na pitanje zašto smatra da je pokojni Sinan Sakić uništio Ramadanovskog. - Oni su se družili. To što su oni radili je njihov problem. To što su se drogirali. Ja sam toga imao ispred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga, droga. Sinana više nema, a Džej, njega obožavam, šta je postao i kako izgleda. Skoro smo pevali zajedno, ne može pesmu da iznese do kraja. Ipak, najviše ga je pogodilo to što mu je Keba ukrao pesmu. - Bili smo jako dobri. Mnogo me je razočarao kada je uzeo moju pesmu, a nije me pozvao da pita. Kada sam mu rekao: „Na šta to liči“, on je iskulirao. Ja mu kažem: „Šta bi bilo da sam ja ukrao tvoju pesmu?“, a on meni: „Eh, sad, ajde, ajde.“ Posle smo se izmirili u jednoj emisiji, ali nije dobar čovek. Nisam mu nikada zamerio to pickanje i lickanje, poštovao sam ga kao kolegu, a on mi je maltene zabio nož u leđa - zaključio je on.

Ana Bekuta i Bosanac odgovaraju Ljubo, saberi se i gledaj „Zvezde Granda“ Bekuta je ironična odgovorila kolegi: - Ljuba je sve lepo rekao. Bosanac i ja smo klan. Ni ja ne znam ko nas je angažovao da tolike godine sedimo u „Zvezdama Granda“. Možda je to greška. U svakom slučaju, Ljubu cenim. Dobar je čovek, izuzetan pevač, ali neka se sabere, jer ne znam šta je time hteo da kaže. I Bosanac je istog mišljenja: - Dobro je to što se Ljuba bavi ovom temom i što prati „Zvezde Granda“ . Darko i Džej su bili nedostupni, dok se Keba nije javljao pa smo ostali bez njihovog komentara.

