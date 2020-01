ZBOG MUSLIMOVIĆA TRPI CELA PORODICA: Halidova žena ostala bez vize za Ameriku jer je on nasilnik!

Supruga Halida Muslimovića, Adelisa Hodžić, nije mogla da otputuje na zakazanu američku turneju u decembru, i to zbog njega. Ambasada SAD pevačici nije izdala vizu, jer se protiv njenog muža vodi krivični postupak zbog prebijanja ljubavnice Sonje Bašić.

Zbog Halidovih nedela ispašta cela porodica, a to je na svojoj koži osetila njegova supruga, takođe pevačica. Adelisa je u decembru prošle godine imala zakazanu turneju širom Amerike s kolegom Enesom Begovićem, ali je on na kraju otputovao bez nje. - Adelisa je sve isplanirala, trebalo je sa Enesom da ide, čak je objavila i na Instagramu termine nastupa, a posebno se radovala koncertu u Sent Luisu. Međutim, samo nekoliko dana pred odlazak su joj javili da je odbijen zahtev da joj se izda viza. Razlog za to je što je u braku s Halidom, protiv koga se vodi krivični postupak - kaže naš izvor.

Ilustracija foto: Dragan Kadić

Nakon što joj je odbijena viza, Adelisa se više nije oglašavala na društvenim mrežama, a svoje pratioce nije obavestila da ipak neće otići u SAD. Za razliku od nje, Enes je na Instagramu kačio fotografije i snimke sa koncerata, a Adelisi je našao zamenu, drugu pevačicu.

Sličnu sudbinu prošle godine doživeo je i Halid, kada su mu poništili kanadsku vizu, gde je u aprilu imao zakazanu turneju. Kao razlog je navedeno da se protiv njega vodi krivični postupak zbog prebijanja Bašićeve. Halid se sa organizatorima dogovorio o svim detaljima turneje, vizu je najpre dobio, ali su ga pozvali iz ambasade nekoliko dana pre zakazanog leta za Vankuver i rekli da će njegova viza ipak biti poništena.

Kurir / J. Stuparušić, Foto: Ana Paunković, Dragan Kadić

