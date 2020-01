ĐOLE VIŠE NE PRIČA SA ANABELOM: Sukobili se zbog Lune, a Đogani sad izneo i PORODIČNI DETALJ!

Sukob Anabele Atijas i bivšeg devera Đoleta Đoganija traje već godinama, a sada je Đole priznao u kakvom su odnosu.

"Gagija volim, to mi je brat, učio sam ga svemu. Ako priča nešto o meni u rijalitiju onda mora da kaže iskreno kako je bilo. Nikad se nisam odrekao njega, nikada tako nešto nisam rekao. Nisam se odrekao ni Lune, kao ni bilo koga iz porodice. Normalno komuniciramo i normalno pričamo", objasnio je Đole za "IDJ" i dodao da sa Anabelom više nema nikakav odnos:

foto: Sonja Spasić

"Sa Anabelom ne pričam. Imali smo čak jedan period da smo se pomirili i da je bilo sve u redu, ali u poslednje vreme ne komuniciramo. Međutim, ako mi ne pričamo to ne znači da se naša deca ne druže."

Đole je sada otkrio da je u korektnim odnosima sa Lunom i da podržava njenu pevačku karijeru.

"Luna ima publiku koja je voli, dobre su joj pesme, ali to treba održati. Treba gurati da to bude pravi Đogani, u smislu da prvo hitovima prevaziđe svog tatu i mamu. Da gura i juri da bude taj nivo, pa tek onda da opstaje nadalje, to je dugačak put", istakao je Đole.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir