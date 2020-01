DALILU SAM BLOKIRAO, ALI DEJANA NE: David Dragojević pobesneo zbog BRATA, priznao šta ga je najviše POVREDILO!

Dalila i Dejan Dragojević pobegli su iz rijalitija, a pritom su vređali Davida Dragojevića, za kog je Dejan tvrdio da ga je blokirao na društvenim mrežama.

David potvrđuje da je blokirao Dalilu, kao i da ju je otpratio sa Instagrama, budući da je vređala njegovu verenicu, kao i njega, ali da svog rođenog brata nije.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

"Pošto sam video da je bila neka prepiska da sam ja blokirao Dejana. Ne, ja ga nisam blokirao, ja sam blokirao samo Dalilu. Nju sam izbrisao sa Instagrama, jer ne želim da imam bilo kakvu sliku sa njom, ništa. Dokaz da ja Dejana nisam izbrisao, jeste da ja nisam otvorio poziv kada me je on zvao kada sam išao u emisiju", objasnio je David i dodao:

"Ja jednostavno nisam želeo u tom momentu da se čujem sa njim jer me je to užasno povredilo sto je rekao za zlostavljanje. To je najveća budalaština od njega.... Baš me je zvao u tom momentu kad je počeo lajv emisije, da bi ispalo kako je zvao, a ja ga blokirao."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir