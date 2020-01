BOLESNICI SU OSUDILI, BILA SAM MU U KUĆI: Luna izjavila saučešće Slobi, a ljudi joj napravi HAOS! Otvorila dušu o SVEMU

Luna Đogani progovorila je o privatnom životu i teškim trenucima, porodici, a pomenula je i bivšeg dečka Slobu Radanovića.

Pevačica kaže da je najviše bila tužna zbog zdravlja svog psa i da je sve vreme provodila sa njim kući. Nakon pucanja ljubavi sa Markom Miljkovićem, Luna je otkrila da ju je bivši dečko blokirao.

"To je donekle i okej, što da ne? Moguće da se opet zaljubio, ja mu želim sve najbolje. Nismo u kontaktu, ne bih pričala puno o tome, previše sam rekla. Želim mu svu sreću ovog sveta, znam i da on meni želi", kaže Luna.

Slobi Radanoviću preminuo je otac, a Luna je tada izjavila saučešće svom nekadašnjem momku.

"Naravno da jesam. Svaki čovek koji je osudio to, bilo je bolesnika koji su me osudili zbog toga. Ja sam čovek pre svega i ne zanima me ko je šta kome rekao. Ja sam njegovog oca poznavala, bila sam u toj kući... Nismo se nakon toga čuli. On mi je napisao: "Hvala ti puno" i toliko", pričala je Đoganijeva o Slobi.

Što se tiče raskida Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore, Luna nije mnogo dužila.

"Ja njima želim svu sreću i ne dozvoljavam da ja budem kriva", kratko je komentarisala Luna, Matoru i Sanju.

Šuškalo se i da je njena majka Anabela Atijas, nakon razvoda od sada već bivšeg supruga Andreja, pronašla novu ljubav i da je zaljubljena.

"Ja bih volela da jeste, ali nije... Molim Boga da bude. Ništa se ne dešava. Andrej i ona su u dobrim odnosima, zbog svoje ćerkice, ali imam veliku želju da mi se mama zaljubi. Imam neki osećaj da će to da se desi u skorije vreme", dodala je Luna.

Nedavno su se oglasili Đole i Vesna Đogani, koji su izjavili da nisu u dobrim odnosima sa Anabelom, a govoreći o porodičnim problemima ovaj bračni par istakao je da su njihova deca u kontaktu.

"Ja nisam u kontaktu, ni sa njom, ni sa njim, ali... Toliko! Nemam šta da pričam", rekla je Luna Đogani za kraj.

