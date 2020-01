TO JE IMALA KOD MUŽA! ŠOK IZJAVA EDISA FETIĆA: Ja ne finansiram NIKOGA! Dragana zanemela, to nije očekivala da čuje

Edis Fetić, koji je u rijalitiju našao ljubavnicu, šokirao je i samu Draganu Mitar kada je rekao da on sigurno neće nju finansirati.

"Rekao si Dragani da je muž hteo da trpi i dalje njeno švalerisanje, da bi ona i te kako bila u tom braku, jer joj treba finansijska podrška. Pa zar ti ta činjenica ne izaziva sumnju da je sa tobom iz istih razloga, jer smo videli sa kojom stašću i emocijama se prepustila Tomoviću?", glasilo je pitanje za Edisa Fetića.

"To što je sa mnom, to nema veze sa finansijama, to je imala kod njega. Siniša joj nije oprostio mene i Pavla, naravno da joj je oprostio. Ona se vratila posle njemu, a to što ona nije htela da bude sa njim, to je druga priča. Sa mnom nije iz finansija, ja ne finansiram", rekao je Edo.

Kurir.rs

