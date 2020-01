MARINA JE OTIŠLA NAŠMINKANA, SPREMNA ZA POSAO, A ONDA SU JE ZADRŽALI U BOLNICI! Nastao je haos, pomišljala i na najgore!

Početak ove godine za zvezdu "Granda" Marinu Bogdanović uopšte neće ostati u lepom sećanju.

Naime, pevačica se uoči dočeka srpske Nove godine nije osećala dobro, pa se obratila lekarima za pomoć. Ona je mislila da će se sve završiti kratkim pregledom ili da će joj biti prepisani lekovi, međutim zadržana u bolnici, gde je ostala nekoliko dana.

"Za mene je to bilo stvarno traumatično. Otišla sam kod lekara. I to našminkana i spremna da posle odem na radim doček. Međutim, zbog nekih simptoma, pomislili su da je neki ozbiljniji ginekološki pregled i zadržali su me u bolnici", ispričala je Marina pa dodala:

"Ta tri dana su mi bila najstresnija u životu. Ono kada ne znaš šta ti je i pomišljaš na najgore. Ispostavilo se na kraju da je sve dobro i da je u pitanju samo teža prehlada."

Marina je zbog zdravstvenih problema morala da otkaže više nastupa, ali na sreću sada se oporavila i ponovo je u stanju da se posveti svojoj publici i svom poslu.

