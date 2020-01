LETUJTE SA TRAVELLAND-OM: NAJBOLJE PONUDE ZA NAJPOPULARNIJE DESTINACIJE!

Vreme je da polako počnete da planirate letovanje, a „Travelland“ je, kao i uvek, tu da Vam u tome pomogne i ponudi najbolje opcije.

Grčka je bez sumnje jedna od najpopularnijih destinacija za letovanje pa je stoga i izbor hotela I apartmana veoma veliki.

Portes Beach Hotel 4* okružen je zelenilom i smešten na samoj plaži, u blizini slikovitog mesta Nea Potidea. Gostima hotela su na raspolaganju TV sala, barovi, wi-fi u javnim delovima hotela, parking, parking, kiosk. U restoranu hotela služe se internacionalna jela, kao i tradicionalna grčka kuhinja. Za rekreaciju gostiju tu su: bazen, dečje igralište, bilijar, sportovi na vodi i još mnogo toga. Za ovaj hotel aktuelan je popust do 41%, pa 7 noći za dvoje odraslih i dete do 14 godina možete platiti 540€!

Athena Pallas Village Hotel 5* nalazi se na Sitoniji, oko 10km pre Neos Marmarasa. Ovaj luksuzni hotel u tradicionalnom i etno stilu, smešten na samoj obali, a okružen je borovom šumom. Pored otvorenih i zatvorenog bazena, igrališta i klubova za decu, restorana i barova, hotel poseduje i novoizgrađeni SPA i niz sadržaja za zabavu i animaciju, poput etno muzeja, kuglane, terena za sportove. Za ovaj hotel očekuje Vas popust do 40%!

U predrgađu Patre nalazi se Porto Rio 4*, okružen zelenilom i smešten na površini od 35 000m². U ponudi hotela su: barovi, bazeni, dečje igralište, teniski teren, spa i velnes centar. Usluga je all inclusive. U hotelskom restoranu možete uživati u raznovrsnim specijalitetima i prelepom pogledu na more, koji se pruža sa verande. Sobe su prostrane i skladno uređene. Uz popust do 35%, 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni od 530€!

Iz godine u godinu turistima je sve primamljivija Turska, očaravajuća zemlja čija se lepota oslikava u kontrastima, kulturi i tradiciji.

Lonicera World Hotel 4* se nalazi u regiji Incekum i poseduje veliki broj smeštajnih jedinica, raspoređenih u 4 bloka. Gostima hotela na raspolaganju su: glavni restoran, 9 barova, 7 otvorenih bazena za odrasle i decu, aqua park sa 19 tobogana, tursko kupatilo, sauna, animacija za decu i odrasle i brojne druge mogućnosti za zabavu i uživanje. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je popust do 20%!

Ulusoy Kemer Holiday Club HV1 se nalazi na sopstvenoj plaži u regiji Goynuk, a okružen je prelepim vrtom. Pored uobičajenih sadržaja, poput bazena, restorana, saune, tu su i zabavni programi tokom dana, takmičenja na plaži i bazenu, specijalni i večernji šou programi. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan je popust do 20%!

Egipat je biser Sahare okupan vodama Sredozemnog i Crvenog mora, koji privlači milione turista svake godine.

Sea Gull Beach Resort 4* je najprodavaniji hotel u poslednje dve godine zahvaljujući, između ostalog, odličnom odnosu cene i kvaliteta! Vrlo je pogodan za porodice sa decom jer raspolaže brojnim zabavnim sadržajima za najmlađe, ali i za sve tipove gostiju. Smešten je u samom centru Hurgade, u Sakali i omućava Vam da osetite pravi duh Hurgade, po ceni već od 425€ uz all inclusive uslugu!

Hilton Hurghada Resort 5* smešten je na kraju šetališta Memša, na plaži koja važi za jednu od najlepših. Hotel svojim gostima nudi bazene, restorane, barove, fitnes centar, igralište i klub za decu, teren za skvoš i teren za tenis, što ga čini pogodnim za sve vrste odmora i gostiju. U ovom luksuznom hotelu možete odsesti po ceni već od 465€!

Očaravajuća Španija i njeno najpoznatije letovalište, Ljoret de Mar, idealna je za svaku vrstu odmora. Ljoret de Mar je gradić sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom, koji nudi brojne mogućnosti za nezaboravno letovanje.

Bugarska je poznata po toplom moru, gostoprimljivosti i ukusnoj domaćoj hrani, a možda najviše po odličnom noćnom provodu i povoljnim cenama.

Jedna od najlepših zemalja na svetu i najatraktivnijih destinacija je Italija, a savršeno letovanje možete iskusiti na njenim ostrvima Sardiniji i Siciliji.

