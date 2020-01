MILJANA ZBOG MARIJE MOŽE SAMO DA BUDE NESTABILNIJA! Nakon pljuvanja majke i ćerke sigurna: Njima NEMA SPASA?!

Učestali sukobi i incidenti između Marije i Miljane Kulić ne ostavljaju u šoku samo njihove rijaliti cimere, već i brojne fanove "Zadruge". Nakon poslednjeg skandaloznog ponašanja u kome je majka pljunula ćerku pred svima, psiholog objašnjava koliko štetnih posledica to ostavlja na decu koja gledaju rijaliti.

Kako se navodi, Radmila Grujičić kaže da je nemoguće rešiti problem između njih dve jer majka želi da upravlja životom ćerke, a ćerka da je roditelji prihvate takvu kakva jeste.

"Stidim se njenog ovakvog ponašanja. Ovoj kao da je majka Blondi, a ne ja. Kakve uvrede i poniženja je dobila od njega i sebi dozvoli da radi ovo. To za mene može da radi samo neko ko je bez grama mozga. Meni je žao što je ovo moje dete. U životu je dobila sve što žele devojke! Pu! Pi**a ti materina odvratna! I Siniša bi je pljunuo! Sram te bilo!" rekla je Marija pred svima, a zatim pljunula ćerku.

Nakon toga Miljana je završila u suzama.

Međutim, ovo nije prvi put da se majka i ćerka verbalno i fizički sukobljavaju, a to, prema rečima psihologa, negativno utiče na mlade ljude koji gledaju rijaliti u kojem njih dve dominiraju već godinama.

"To je katastrofalno ponašanje, druga reč ne postoji za to. Pogotovo što takvo ponašanje ima velikog uticaj na mlade ljude. Mnogo dece to gleda koja još uvek nemaju izgrađen stav i zato upijaju sve", objašnjava ona pa dodaje:

"Naše ponašanje je uslovljeno sa dva glavna izvora - jedno je genetika, a drugo su modeli. Zato je bitno kakve modele mi dajemo deci jer znamo da njih danas vaspitava više televizija nego roditelji, koji su po ceo dan zauzeti."

Ona je zatim objasnila da je situacija između Marije i Miljane nerešiva, jer njih dve nisu svesne dubine svojih problema:

"Taj sukob je nemoguće rešiti jer je Miljana formirana ličnost, a njena majka je na ivici živaca. Tu nema rešenja, a i morale bi obe da budu svesne da imaju problem, pa da same potraže rešenje. U ovom trenutku za Mariju je rešenje da se Miljana ponaša kako ona hoće, dok je za Miljanu da je prihvati takvu kakva jeste i da prestane da se ponaša nedolično za jednu majku. Zato tu nema prostora za rešavanje sukoba."

Ona smatra i da je ovakvo ponašanje posledica dugogodišnjih problema između majke i ćerke:

"Sigurno je da ovakvo Marijino ponašanje može da ostavi uticaja na Miljanu da bude još nestabilnija. Mnogo je važno kakav model porodičnih odnosa ovde one daju mladima. Deca kod kuće mogu da imaju normalne odnose sa majkom, a ipak da poprime ovaj model kasnije i prenesu na svoju decu."

Takođe, psiholog tvrdi da su osobe koje ulaze u rijaliti programe uglavnom nestabilne ličnosti.

"Ljudi koji ulaze u rijatilije već sami po sebi govore nešto o sebi. Pitam se da li ima iko stabilan u rijaliti programima?! To su ljudi koji su problematični i skloni incidentnom ponašanju. Da su tamo učeni ljudi, to ne bi bilo interesantno", tvrdi ona.

