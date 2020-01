SEKA ALEKSIĆ IZAŠLA IZ PORODILIŠTA: Čekao je muž Veljko, a evo na koga liči mali Jovan i kako se oseća pevačica! (FOTO)

Seka Aleksić je oko 11 časova u pratnji svog supruga Veljka Piljikića izašla iz porodilišta, a u rukama je nosila ogroman buket cveća i balone.

Pevačica je rekla da je bila prsrećna, kao i kada se prvi put porodila i na svet donela sina Jakova.

foto: ATA images

"Porođaj je bio dobar, ja i kad boli, kažem da me ne boli. Sin je isti tata, liči na Jakova, a Jakov je isti Veljko, nadam se da će se to promeniti (smeh). Treba se navići sad da sam majka dvoje dece. Jedva čekam da odem kući da vidim sina, kako će on da reaguje, taj prvi susret sa bratom. Ja sam osoba koja je navikla da sve radi, da se bori, imam podršku supruga, a naravno je tu i pomoć. Evo i sad ću malo da se odmorim još, pa ulazim u studio da snimam album, u aprilu ga izdajem. Što se tiče poklona koje sam dobila, znate da sam ja i prvi put poklonila ono što mojoj deci ne treba, daću ženama kojima bude trebalo", rekla je Seka, pa otkrila kako je Jakov reagovao kada je saznao da beba stiže:

1 / 6 Foto: ATA images

"Njegova reakcija je bila okej, ništa nije rekao ni spektakularno radio. Kad sam mu rekla da idem na porođaj u bolnicu, rekao mi je "Nemoj da ideš, nemoj da dođe još bata" (smeh). Tako da ćemo videti šta će biti. Brojka ne postoji, koliko Bog da, biće, ja sam još na početku (smeh). Samo Bog da da zdravlja, to je najbitnije."

foto: ATA images

Kurir.rs/K.Đ, Foto: ATA images

