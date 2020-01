POSLE RAZVODA SE NALAZI NA 3 MESTA, A U BEOGRADU KOD OVOG MUŠKARCA: Kaja Ostojić ima za sebe 100 kvadrata, evo kako ŽIVI

Katarina Kaja Ostojić poslednjih meseci živi na čak tri adrese. U Briselu sa ćerkom Nikolinom, ali dosta vremena provodi u Francuskoj kod dečka Matea Pavlovića, kao i u Beogradu, u stanu kuma i menadžera Dušana Banjca.

U Kajinom domu i dalje vlada praznična atmosfera pa pevačica nije skidala osmeh sa lica.

"U poslednjih nekoliko godina u Beograd dolazim prilično često, skoro svakog meseca, u zavisnosti od obaveza koje imam. Uglavnom iskoristim priliku da vidim roditelje u Novom Sadu, a dok sam u Beogradu provodim vreme sa kumom, kod koga i odsedam u Beogradu", kaže pevačica, koja se odlično snalazi u kuhinji:

"Mislim da je to pored muzike moja druga ljubav. Volim da eksperimentišem u kuhinji i da kuvam za ljude koje volim. Posebno sada kada ne jedem ništa životinjskog porekla, ljudi se uglavnom zgražavaju i pitaju se šta ja to onda jedem... Nije se desilo da sam pogrešila na tom putu od stomaka do srca. Svaki muškarac voli da pored sebe ima ženu koja zna šta radi u kuhinji. Bezveze je kada žena ne ume da se snađe."

Pevačica, koja se razvodi od di-džeja Džuniora Džeka, ne krije da planira kupovinu stana u Beogradu.

"Ja sam neko ko je vrlo pedantan i nered kod mene izaziva nervozu, tako da uvek nešto sklanjam i briskam, tako da kod mene kućna pomoćnica ne bi imala posla. Angažujem je onda kada nisam tu i nisam u mogućnosti da sama držim sve pod kontrolom. Ranije sam imala kućnu pomoćnicu, ali mi sada zaista nije potrebna konstantno jer prostor od 100 kvadrata nije nešto što ne mogu sama da sredim", završava Kaja.

