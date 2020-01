SINIŠA KULIĆ ZAVRŠIO U BOLNICI ZBOG ŽENE I ĆERKE! Rijaliti drama ga ubija: 28 godina je u braku, a s mukom se BORI SAM!

Siniša Kulić progovorio je o ćerkinoj tuči sa Zolom, te o tome koliko mu nedostaje supruga Marija, koja zajedno sa Miljanom i unukom Željkom takođe boravi u "Zadruzi" već neko vreme. On priznaje da je završio u bolnici nakon što mu je pozlilo zbog šok dešavanja na imanju u Šimanovcima.

"Gledam rijaliti kad god da stignem, kad mi obaveze to dozvoljavaju. Odnos između Miljane i Zole uopšte nije dobar, nerviram se dok to gledam. Šutira je, ona je žena, to je stvarno degutantno. Desi se da se Marija i ja posvađamo zbog dece, ali je nikada nisam udario. Ko kaže da se u braku nije posvađao, on laže. Ume i Miljana da pogreši, ali Zolino ponašanje je užasno, on laže uvek, provocira je svojim pričama", ističe Siniša i tvrdi da je sve Lazarove stvari koje je Miljana bacila u bazen ona i kupila:

"Samo kad pomislim koliko je finansijski koštao Miljanu. Sve te njegove stvari koje je bacila u bazen je ona njemu i kupila. Pričao je da je Miljana pozajmljivala pare od njegovog menadžera, tih nekih 800 evra, to je potpuna laž. On je uzeo, a ona je za njega vratila sve, sa kamatom je dala 1.200 evra. Ona nije stipsa, nikada nije bila, zadnje sve svoje bi dala. Takva je od detinjstva. Krivo mi bude kad slušam laži o njoj jer znam šta je istina."

Miljanin otac kaže da je suprugu video i sa njom pričao kada mu je pozlilo i zbog niskog pritiska je završio u bolnici.

"Video sam Mariju kada je zbog mene izašla iz rijalitija. Od svakodnevnog stresa mi se mnogo slošilo, nećete verovati, ali pritisak mi je bio 40 sa nula! Naglo je pao, bio sam ošamućen, mantalo mi se u glavi i mislim da sam pao u nesvest jer kad sam otvorio oči, tu su bili lekari. Odmah mi je bilo bolje, nisam čak ni terapiju dobio, rekli su da mi je to bilo na nervnoj bazi", kaže Siniša, koji ističe da mu najteže pada što u pojedinim trenucima nije uz suprugu, ćerku i unuka:

"Teško preživljavam kad neko napada Miljanu i Mariju, kad vidim da im se neko unosi u facu, Vladimir, Janjuš... Gledam to s druge strane ekrana, teško mi je kad ne mogu da im pomognem i budem uz njih. Marija i ja se pre rijalitija ni na dan nismo razdvojili. Stalno smo zajedno, sve odlučujemo zajedno, već 28 godina smo u braku. Normalno je da mi je sada teško što nije tu."

