ĆERANIĆEVA VEĆ MESECIMA NA METI MANIJAKA! Zna joj kućnu adresu i hoće da je UNAKAZI? A tek zbog OVOGA se požalila! JEZA!

Milena Ćeranić već mesecima preživljava pravu dramu zbog muškarca koji je neumorno proganja otkako ju je video na jednom nastupu u Crnoj Gori. Kako se navodi, pevačica je na sve načine pokušala da se zaštiti, ali zbog jedne stvari veoma je uplašena i najverovatnije će poslušati savet najbližih i obavestiti policiju o svemu.

"Milena je pre nekoliko meseci pevala u klubu u Podgorici, a na njenom nastupu bio je i jedan njen dugogodišnji obožavatelj koji je želeo da se fotografiše s njom. Izašla mu je u susret, što inače čini svakog puta kada joj priđu fanovi, ali nije mogla ni da nasluti kakve će posledice izazvati taj gest", počeo je izvor blizak pevačici.

"Milena nije ni završila s nastupom, a njen fan joj je poslao nekoliko poruka na Instagramu. Napisao joj je da obožava njenu muziku, da je uživo lepša nego na slikama i pohvalio je njene pesme, kao i njeno pevanje. Ljubazno mu se zahvalila i te večeri se njihova komunikacija završila na tome", otkrio je izvor i dodao da je Milenu narednog dana sačekalo iznenađenje.

"Čim se probudila, videla je da ima nekoliko poruka na Instagramu. Sve su bile sličnog sadržaja i svaka je kod Milene probudila osećaj nelagode. Pisao joj je da je slatka, da želi da je bolje upozna, da nikada nije video lepšu ženu, da bi želeo da mu ona pruži šansu... Milena mu ništa nije odgovorila, a kada je svakodnevno počela da dobija poruke na Instagramu, rešila je da uradi jedinu stvar koja joj je preostala", dodao je izvor pa objašnjava da je pevačica blokirala muškarca koji ju je proganjao.

"Međutim, njenim mukama tu nije bio kraj, pošto je njen progonitelj uspeo da pronađe njen broj telefona. Zvao ju je svakodnevno i slao joj poruke s različitih brojeva, a Milena je svaki od njih blokirala. Ni na jednu njegovu poruku nije odgovorila, a to je njenog progonitelja izbacilo iz takta. U jednom trenutku, počela je da dobija preteće poruke, u kojima joj je pisao da zna gde živi, da će doći na njenu kućnu adresu, da će je unakaziti, a pretio joj je i da nigde više neće pevati... To je Milenu prilično uplašilo i tek tada je rešila da se poveri najbližima", kaže on.

"Tek tada je shvatila da situacija može lako da izmakne kontroli, a njeni prijatelji savetovali su je da se ipak obrati policiji. Milena i dalje ne želi da na taj način reši ovaj problem, ali ako njen progonitelj bude nastavio da joj preti, ipak će morati da ga prijavi policiji", zaključio je izvor.

Takođe, Anastasija Ražnatović, Rada Manojlović i Teodora Džehverović - samo su neke od pevačica koje su javno govorile o iskustvu s ljudima koji su ih godinama proganjali. Teodora je nedavno ispričala da je rešila da se obrati policiji onog trenutka kada je shvatila da osim nje, na meti manijaka bila i njena porodica.

"Slučaj sam prijavila policiji i to će se rešiti, ja se nadam što pre. Padalo mi je na pamet da me ta osoba prati, budući da mi je nelogično da zna neke stvari koje znaju samo meni bliske osobe, a nekad čak i one to ne znaju. Tačno je da sam se uplašila, jer živim sama. Prvenstveno se plašim za svoju porodicu, pošto ja ne znam na šta su takvi ljudi spremni, čim ta osoba ne odustaje već godinu i po dana", rekla je jednom prilikom Teodora.

